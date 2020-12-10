Робот-катамаран изучит рекордно быструю эрозию на юге Австралии

Исследователи спускают на воду роботизированный катамаран у побережья небольшого города Бичпорт в Южной Австралии. Они пытаются..

Исследователи спускают на воду роботизированный катамаран у побережья небольшого города Бичпорт в Южной Австралии. Они пытаются выяснить, почему эта система песчаных дюн быстрее всего в Австралии подвергается эрозии.

[Сэмюэл Дэвидсон, аспирант Университета Флиндерса]:

«Причина, по которой мы заинтересовались этими дюнами, заключается в экстремальной природе эрозии. С 40-х годов прошлого века было разрушено 100 метров побережья. Это уникально быстрый темп».

Теперь с помощью автономных буйковых станций и дронов, а также роботизированного катамарана исследователи пытаются составить карту дюн, которые оказались под водой.

[Сэмюэл Дэвидсон, аспирант Университета Флиндерса]:

«Составив карту морского дна и зафиксировав движение в этих поперечных дюнах, мы сможем изучить последствия эрозии и ответить на вопросы: куда делся песок, и почему дюны не восстанавливают свои размеры, как обычно происходит».

Учёные надеются, что их исследование также поможет понять, почему эрозия происходит и на других пляжах.

[Патрик Хесп, профессор Университета Флиндерса]:

«На фоне постоянного повышения уровня мирового океана и изменения климата подобных происшествий в будущем будет больше. То есть это картина того, что будет происходить намного чаще в 2050 или 2100 году».

Как ожидается, уже через 15 лет океан может затопить близлежащий «Силоамский пруд». Это солёное озеро, популярное среди туристов. Теперь местные власти пытаются разработать план по переносу автомобильной трассы.

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