В Австралии дожди помогли восстановиться популяции пчёл
В австралийском штате Новый Южный Уэльс усердно трудятся пчёлы. Этих медоносных насекомых стало больше благодаря затяжным..
Дата загрузки: 2020-12-19
В австралийском штате Новый Южный Уэльс усердно трудятся пчёлы. Этих медоносных насекомых стало больше благодаря затяжным дождям.[Стивен Таргетт, член Ассоциации пчеловодов Нового Южного Уэльса]:
«Это прекрасное спасение после лесных пожаров и засухи».
В Новом Южном Уэльсе во время масштабных пожаров были повреждены 90 тысяч ульев, и погибла треть популяции медоносных пчёл.
[Вики Локвуд, пчеловод]:
«Была сильная засуха и воды не хватало. Мы просто старались не дать пчёлам погибнуть».
Однако природа сжалилась над насекомыми, и после обильных дождей на полях зацвёл синяк подорожниковый. В Австралии он считается злостным сорняком. Его называют «проклятием Паттерсон» по фамилии женщины, которая привезла семена из Европы для украшения своего сада.
Но сорный цветок также величают и «спасением Джейн». Однажды во время засухи благодаря ему выжил скот, а теперь он помог пчёлам.
[Вики Локвуд, пчеловод]:
«Прекрасный мёд. Такого мы не видели уже несколько лет».
[Стивен Таргетт, член Ассоциации пчеловодов Нового Южного Уэльса]:
«Цветение сорняка «проклятие Паттерсон» стало божьей помощью для пчеловодов».
Производство мёда в Новом Южном Уэльсе увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом.
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