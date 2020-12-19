В Австралии дожди помогли восстановиться популяции пчёл

В австралийском штате Новый Южный Уэльс усердно трудятся пчёлы. Этих медоносных насекомых стало больше благодаря затяжным..

В австралийском штате Новый Южный Уэльс усердно трудятся пчёлы. Этих медоносных насекомых стало больше благодаря затяжным дождям.

[Стивен Таргетт, член Ассоциации пчеловодов Нового Южного Уэльса]:«Это прекрасное спасение после лесных пожаров и засухи».

В Новом Южном Уэльсе во время масштабных пожаров были повреждены 90 тысяч ульев, и погибла треть популяции медоносных пчёл.

[Вики Локвуд, пчеловод]:

«Была сильная засуха и воды не хватало. Мы просто старались не дать пчёлам погибнуть».

Однако природа сжалилась над насекомыми, и после обильных дождей на полях зацвёл синяк подорожниковый. В Австралии он считается злостным сорняком. Его называют «проклятием Паттерсон» по фамилии женщины, которая привезла семена из Европы для украшения своего сада.

Но сорный цветок также величают и «спасением Джейн». Однажды во время засухи благодаря ему выжил скот, а теперь он помог пчёлам.

[Вики Локвуд, пчеловод]:

«Прекрасный мёд. Такого мы не видели уже несколько лет». [Стивен Таргетт, член Ассоциации пчеловодов Нового Южного Уэльса]:

«Цветение сорняка «проклятие Паттерсон» стало божьей помощью для пчеловодов».

Производство мёда в Новом Южном Уэльсе увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом.

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