Герцогиня Кейт стала сопрезидентом британской Ассоциации скаутов

Герцогиня Кейт жарит зефир и общается с детьми из отряда скаутов на севере Лондона. Так она..

Герцогиня Кейт жарит зефир и общается с детьми из отряда скаутов на севере Лондона. Так она отмечает своё назначение на роль сопрезидента Ассоциации скаутов Великобритании.

Кейт теперь возглавляет молодёжную организацию вместе с герцогом Кентским – двоюродным братом Елизаветы II. Он стал президентом 45 лет назад. Сама королева по-прежнему останется покровительницей ассоциации. В неё входит примерно полмиллиона человек в возрасте от шести до 25 лет.

Супругу принца Уильяма также удостоили высшей награды ассоциации «Серебряный волк».

Восемь лет назад Кейт стала волонтёром молодёжного движения. Она участвовала в праздниках и посещала отряды скаутов.

На нынешней встрече герцогиня поиграла с детьми. Вместе они вырезали и запустили бумажные вертолёты. Кейт также помогла скаутам делать открытки для жителей дома престарелых.

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