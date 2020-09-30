Герцогиня Кейт стала сопрезидентом британской Ассоциации скаутов
Герцогиня Кейт жарит зефир и общается с детьми из отряда скаутов на севере Лондона. Так она..
Дата загрузки: 2020-09-30
Кейт теперь возглавляет молодёжную организацию вместе с герцогом Кентским – двоюродным братом Елизаветы II. Он стал президентом 45 лет назад. Сама королева по-прежнему останется покровительницей ассоциации. В неё входит примерно полмиллиона человек в возрасте от шести до 25 лет.
Супругу принца Уильяма также удостоили высшей награды ассоциации «Серебряный волк».
Восемь лет назад Кейт стала волонтёром молодёжного движения. Она участвовала в праздниках и посещала отряды скаутов.
На нынешней встрече герцогиня поиграла с детьми. Вместе они вырезали и запустили бумажные вертолёты. Кейт также помогла скаутам делать открытки для жителей дома престарелых.
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