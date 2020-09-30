Закуси суп стаканом: в питерском кафе подают блюда в съедобной посуде

В этом кафе в центре Санкт-Петербурга подают вегетарианские супы со съедобной посудой. Стаканчики и ложки выпекают..

[Александр Туманский, директор кафе]:

«Мы создаём экологичный продукт, мы используем свежие продукты, готовим день в день. Мы приготавливаем суп и отдаём его день в день. Мы приготавливаем съедобные стаканы и отдаём день в день».

В этом кафе в центре Санкт-Петербурга подают вегетарианские супы со съедобной посудой. Стаканчики и ложки выпекают из пшеничной муки, соли, подсолнечного масла и воды. Тесто помещают в пресс-печь, и через три минуты посуда готова.

В тесто для стаканчиков иногда добавляют куркуму. Благодаря выпеканию в пресс-печи посуда имеет плотную текстуру, поэтому не размякает от жидкости сразу.

[Елена Шепилова, гостья кафе]:

«Понравилась эта идея. Раньше я о таком не слышала. Сами мы придерживаемся вегетарианского образа жизни, и, попробовав эти супы, можно закусить тарелочкой. Очень сытно, вкусно, и меня очень удивила эта идея». [Иван Бондаренко, гость кафе]:

«Я удивился, потому что подумал: съедобная посуда – что это такое? Но я позже приятно удивился, когда попробовал, и это оказалось вкусно».

В кафе стараются как можно меньше использовать одноразовую пластиковую посуду.

[Екатерина Кулигина, гостья кафе]:

«Это очень поможет экологии, учитывая, что съедобная посуда – её съешь и никакого мусора у тебя больше не будет. Я думаю, это очень полезно и может помочь нашему миру».

В кафе подают 15 видов супов, морсы и горячие напитки, а также выпечку. Подобные заведения есть и в некоторых других городах России.

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