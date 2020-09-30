Закуси суп стаканом: в питерском кафе подают блюда в съедобной посуде
В этом кафе в центре Санкт-Петербурга подают вегетарианские супы со съедобной посудой. Стаканчики и ложки выпекают..
Дата загрузки: 2020-09-30
[Александр Туманский, директор кафе]:
«Мы создаём экологичный продукт, мы используем свежие продукты, готовим день в день. Мы приготавливаем суп и отдаём его день в день. Мы приготавливаем съедобные стаканы и отдаём день в день».
В тесто для стаканчиков иногда добавляют куркуму. Благодаря выпеканию в пресс-печи посуда имеет плотную текстуру, поэтому не размякает от жидкости сразу.
[Елена Шепилова, гостья кафе]:
«Понравилась эта идея. Раньше я о таком не слышала. Сами мы придерживаемся вегетарианского образа жизни, и, попробовав эти супы, можно закусить тарелочкой. Очень сытно, вкусно, и меня очень удивила эта идея».
[Иван Бондаренко, гость кафе]:
«Я удивился, потому что подумал: съедобная посуда – что это такое? Но я позже приятно удивился, когда попробовал, и это оказалось вкусно».
В кафе стараются как можно меньше использовать одноразовую пластиковую посуду.
[Екатерина Кулигина, гостья кафе]:
«Это очень поможет экологии, учитывая, что съедобная посуда – её съешь и никакого мусора у тебя больше не будет. Я думаю, это очень полезно и может помочь нашему миру».
В кафе подают 15 видов супов, морсы и горячие напитки, а также выпечку. Подобные заведения есть и в некоторых других городах России.
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