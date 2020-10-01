Тысячи зрителей и несущиеся колесницы: экскурсию по древнеримскому ипподрому сделали в виртуальной реальности В то время как эпидемия коронавируса отпугивает туристов от достопримечательностей, власти Рима придумали альтернативный метод путешествий... Дата загрузки: 2020-10-01

В то время как эпидемия коронавируса отпугивает туристов от достопримечательностей, власти Рима придумали альтернативный метод путешествий. Людям предлагают посетить древнеримский ипподром, который называют Большой цирк, в виртуальной реальности.

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