В Мадриде проводят массовое тестирование на COVID-19 из-за скачка числа заболевших

Жители Мадрида выстраиваются в очереди, чтобы сдать анализы на COVID-19. Массовое тестирование в городе началось после..

Жители Мадрида выстраиваются в очереди, чтобы сдать анализы на COVID-19. Массовое тестирование в городе началось после увеличения числа новых заболевших. Власти пытаются сдержать новую волну эпидемии.

В этот район завезли пять миллионов экспресс-тестов. Однако люди жалуются, что такие меры нужно было принимать раньше.

[Мануэль Торо Альварес, житель Мадрида]:

«Я не всё понимаю, но, думаю, чем раньше начать действовать, тем лучше». [Конча, жительница Мадрида]:

«Нужно было сделать это раньше, тогда удалось бы избежать ситуации, которая у нас сейчас. Но имеем то, что имеем».

28 сентября в Испании выявили около 2400 новых заболевших, а на следующие сутки их было уже более 9900. Число смертей также подскочило с 59 28 сентября до более 200 на следующий день.

Частные и государственные больницы Мадрида уже говорят, что им не хватает персонала, поскольку многих медсестёр отправили на пункты экспресс-тестирования.

[Флора Эспехо, медсестра]:

«Ситуация не улучшается. Сегодня у нас меньше ресурсов, поскольку наших медсестёр забирают делать тесты. Одной медсестры не хватает. Вы можете увидеть, как мы работаем, и какие очереди выстраиваются на первичное обследование».

В пятницу власти Мадрида ввели частичные ограничения на передвижение в 45 районах, где заболевших много. В основном, это бедные кварталы.

При этом консервативные власти региона не согласны с предложением социалистического центрального правительства ввести общегородские ограничения.

В целом в Испании подтверждено более 758 тысяч случаев COVID-19. Скончалось около 31 тысячи человек.

Короткая ссылка на эту страницу: