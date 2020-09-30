В Мадриде проводят массовое тестирование на COVID-19 из-за скачка числа заболевших
Жители Мадрида выстраиваются в очереди, чтобы сдать анализы на COVID-19. Массовое тестирование в городе началось после..
Дата загрузки: 2020-09-30
В этот район завезли пять миллионов экспресс-тестов. Однако люди жалуются, что такие меры нужно было принимать раньше.
[Мануэль Торо Альварес, житель Мадрида]:
«Я не всё понимаю, но, думаю, чем раньше начать действовать, тем лучше».
[Конча, жительница Мадрида]:
«Нужно было сделать это раньше, тогда удалось бы избежать ситуации, которая у нас сейчас. Но имеем то, что имеем».
28 сентября в Испании выявили около 2400 новых заболевших, а на следующие сутки их было уже более 9900. Число смертей также подскочило с 59 28 сентября до более 200 на следующий день.
Частные и государственные больницы Мадрида уже говорят, что им не хватает персонала, поскольку многих медсестёр отправили на пункты экспресс-тестирования.
[Флора Эспехо, медсестра]:
«Ситуация не улучшается. Сегодня у нас меньше ресурсов, поскольку наших медсестёр забирают делать тесты. Одной медсестры не хватает. Вы можете увидеть, как мы работаем, и какие очереди выстраиваются на первичное обследование».
В пятницу власти Мадрида ввели частичные ограничения на передвижение в 45 районах, где заболевших много. В основном, это бедные кварталы.
При этом консервативные власти региона не согласны с предложением социалистического центрального правительства ввести общегородские ограничения.
В целом в Испании подтверждено более 758 тысяч случаев COVID-19. Скончалось около 31 тысячи человек.
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