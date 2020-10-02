Уникальные шедевры китайской живописи выставят на аукцион в Гонконге

Аукционный дом Sotheby’s впервые представил полный шедевр китайской живописи, созданный 300 лет назад. Произведение называется «Император Канси путешествует по югу. Свиток VI». В начале прошлого столетия его вывезли за границу и впоследствии разделили на части.

[Николас Чоу, сотрудник аукционного дома Sotheby’s]:

«Это свиток изуродовали в 1938 году. Его разрезали на четыре части, а потом разделили снова – всего на семь частей. С тех пор они были разбросаны по всему миру. И впервые благодаря настойчивым поискам частного коллекционера они собраны здесь, чтобы их увидел весь мир».

На шёлковых свитках изображена поездка императора Канси в 1689 году. Он проверял, какие меры приняты против наводнений на реке Хуанхэ и в Великом канале. За время правления Канси совершил шесть путешествий по югу Китая.

После смерти императора в 1722 году свитки более 200 лет хранились в Запретном городе. В совокупности они стоят миллионы долларов США.

[Николас Чоу, сотрудник аукционного дома Sotheby’s]:

«В 2010 году первая часть была продана на аукционе примерно за четыре миллиона долларов США. Последняя часть появилась на торгах в 2016 году. Её продали за десять миллионов долларов. Уникальность произведения в том, что оно входит в число самых важных и ценных классических китайских картин, которые когда-либо показывали публике».

Полотно «Император Канси путешествует по югу. Свиток VI» выставят на торги вместе с другими шедеврами китайской живописи. Одним из лотов будет картина «Пять пьяных принцев, возвращающихся верхом на лошадях». Её написал китайский художник Жэнь Жэньфа, который жил в XIII-XIV веках.

[Салли Фон, сотрудница аукционного дома Sotheby’s]:

«На этой картине изображена история пяти принцев. Они хорошо провели время, затем много выпили и возвращаются домой. Один из них – будущий император (Сюань-цзун)».

За картину планируют выручить от десяти до 15 миллионов долларов.

Аукцион китайских классических картин пройдёт 8 октября.

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