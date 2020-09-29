Пешеходы соперничают с велосипедистами за место на парижских улицах

Жители Парижа после начала пандемии COVID-19 тысячами пересели на велосипеды, чтобы не ездить в общественном транспорте...

Жители Парижа после начала пандемии COVID-19 тысячами пересели на велосипеды, чтобы не ездить в общественном транспорте. Однако теперь улицы и тротуары стали настолько перегруженными, что пешеходам остаётся всё меньше свободного места.

Велодорожки города специально расширили, чтобы стимулировать людей реже заходить в переполненное метро. Одновременно стало больше ДТП. Нередко велосипедисты едут на красный свет. А иногда люди не замечают, что идут по велодорожке.

[жительница Парижа]:

«Несколько раз на меня чуть не наехали велосипедисты, потому что я не заметила, что они ехали по велосипедной дорожке. Нужно придумать знаки для предупреждения пешеходов, поскольку велосипедные дорожки не всегда видны». [жительница Парижа]:

«Думаю, велосипедисты не очень осторожны с пешеходами. Они просто продолжают ехать. Сегодня утром велосипедистка ездила вокруг меня зигзагами, потому что не могла проехать по дороге».

В сентябре прошлого года датчики, установленные в Париже, фиксировали в среднем около 56 велосипедистов в час. Теперь это число возросло до 97.

[велосипедистка]:

«Конечно хорошо, когда делают больше велодорожек. Но водители очень нервничают, когда начинаются пробки. Также многие велосипедисты не имеют опыта и делают всякие глупости. Думаю, должны быть хотя бы сборники правил для велосипедистов».

Местные водители такси называют велосипедистов самыми злостными нарушителями правил дорожного движения.

[водитель такси]:

«Это проблема. Если бы все хоть немного соблюдали правила, было бы намного лучше. Вот велосипедисты: один едет справа, другой по центру, а ещё кто-то по автобусной полосе. Это недопустимо. Если им сигналить, они жалуются, поскольку это их пугает. Это просто хаос, полнейший хаос».

Власти города говорят, что направили инспекторов, которые специально следят за ситуацией с велосипедами и на месте взимают штрафы до 135 евро за нарушение правил.

[Давил Бельяр, замглавы городского управления транспорта]:

«Приоритет предоставляется самым уязвимым. Если вы пешеход, то приоритет за вами».

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