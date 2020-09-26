Бразильские волонтёры спасают животных, страдающих от пожаров в Пантанале

Группы волонтёров и ветеринаров привозят еду и воду диким животным в бразильском заболоченном регионе Пантанал. Здесь..

Группы волонтёров и ветеринаров привозят еду и воду диким животным в бразильском заболоченном регионе Пантанал. Здесь бушуют самые масштабные пожары за последние 15 лет. Огненная стихия угрожает богатому биоразнообразию этой местности.

[Фелипе Котинью, ветеринар]:

«Многое сгорело. Деревья сожжены, животным, зависящим от плодов и семян, будет не хватать пищи. Мы также видим масштабную миграцию животных. Они перемещаются в поисках еды и воды».

Волонтёры установили уже более ста поилок и не прекращают развозить овощи и фрукты. Они также доставляют в ветеринарные клиники пострадавших зверей и птиц.

В регионе работает и центр спасения диких кошек, которым управляет неправительственная организация. Сюда недавно привезли самку ягуара. У хищницы обожжены подушечки лап. Специалисты лечат её, применяя новейшие технологии и лекарства.

[Патрисия Малард, ветеринар]:

«Мы рассчитываем получить хорошие результаты и надеемся, что скоро она сможет ходить на всех четырёх лапах, и её жизнь снова станет нормальной».

Сейчас в центре спасения проходят реабилитацию 23 хищных кошки.

Пантанал – одна из обширнейших заболоченных территорий в мире. Её площадь не менее 150 тысяч квадратных километров. Она также частично расположена в Парагвае и Боливии.

В Пантанале обитают более 230 видов млекопитающих, многие из которых – редкие. Также в регионе насчитывается 460 видов птиц и 40 видов рептилий и земноводных. Растительность здесь тоже очень разнообразная. Кроме того, в Пантанале самая большая в мире популяция ягуаров.

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