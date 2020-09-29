Саудовская Аравия обещает возобновить выдачу стандартных виз в начале 2021 года
Саудовская Аравия планирует возобновить выдачу стандартных туристических виз в начале 2021 года. Об этом сообщил министр..
Дата загрузки: 2020-09-29
«Как я сказал, визы начнут выдавать в начале следующего года. Однако возможно будет какое-то развитие ситуации в отношении вакцины, будет наблюдаться замедление эпидемии, ведь пока в мире нарастает вторая волна. Если ситуация улучшится, то мы начнём выдавать визы раньше».
В конце февраля Саудовская Аравия закрыла двери для паломников и туристов, по меньшей мере, из 25 стран. А в марте запретила любые путешествия в страну и за её пределы.
При этом в сентябре власти открыли границы для международных путешественников, введя особый визовый режим для 49 стран.
Министр туризма отмечает, что в этом году сгладить удар от пандемии помог внутренний туризм.[Ахмед аль-Хатиб, министр туризма Саудовской Аравии]:
«Это постоянный риск, и пострадали все. Однако в Саудовской Аравии мы наблюдали очень хорошее лето. После периода карантина с января по май мы начали продвигать внутренний туризм, и людям это понравилось. Мы продвигали 10 направлений: основные города, горы и Красное море. И рост внутреннего туризма составил 30% по сравнению с прошлым годом. Мы этого не ожидали».
И всё же сектор туризма в целом очень пострадал. Особенно авиакомпании и отели. Как ожидается, к концу года спад в этой отрасли для Саудовской Аравии составит 35-45%.
В Саудовской Аравии выявили более 333 тысяч случаев коронавируса. Более 4600 человек скончались. При этом в последние недели новых заболевших стабильно становится меньше.
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