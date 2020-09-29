Саудовская Аравия обещает возобновить выдачу стандартных виз в начале 2021 года

Саудовская Аравия планирует возобновить выдачу стандартных туристических виз в начале 2021 года. Об этом сообщил министр..

Саудовская Аравия планирует возобновить выдачу стандартных туристических виз в начале 2021 года. Об этом сообщил министр туризма Королевства. Для страны сфера путешествий стала ключевой отраслью в рамках программы по уменьшению зависимости экономики от добычи нефти. [Ахмед аль-Хатиб, министр туризма Саудовской Аравии]:«Как я сказал, визы начнут выдавать в начале следующего года. Однако возможно будет какое-то развитие ситуации в отношении вакцины, будет наблюдаться замедление эпидемии, ведь пока в мире нарастает вторая волна. Если ситуация улучшится, то мы начнём выдавать визы раньше».

В конце февраля Саудовская Аравия закрыла двери для паломников и туристов, по меньшей мере, из 25 стран. А в марте запретила любые путешествия в страну и за её пределы.

При этом в сентябре власти открыли границы для международных путешественников, введя особый визовый режим для 49 стран.

Министр туризма отмечает, что в этом году сгладить удар от пандемии помог внутренний туризм.

[Ахмед аль-Хатиб, министр туризма Саудовской Аравии]:«Это постоянный риск, и пострадали все. Однако в Саудовской Аравии мы наблюдали очень хорошее лето. После периода карантина с января по май мы начали продвигать внутренний туризм, и людям это понравилось. Мы продвигали 10 направлений: основные города, горы и Красное море. И рост внутреннего туризма составил 30% по сравнению с прошлым годом. Мы этого не ожидали».

И всё же сектор туризма в целом очень пострадал. Особенно авиакомпании и отели. Как ожидается, к концу года спад в этой отрасли для Саудовской Аравии составит 35-45%.

В Саудовской Аравии выявили более 333 тысяч случаев коронавируса. Более 4600 человек скончались. При этом в последние недели новых заболевших стабильно становится меньше.

Короткая ссылка на эту страницу: