В Северной Корее в самом разгаре сезон сбора деликатеса соснового гриба

У подножия горы Чхильбосан в Северной Корее 28-летний Ан Чин Хёк готовится собирать местную драгоценность – мацутакэ, которые также называют сосновыми грибами.

Восточное побережье страны славится большими и качественными мацутакэ. И для местного населения собирательство давно стало способом заработка.

[Ан Чин Хёк, собиратель]:«Очень сложно найти сосновые грибы. Если не знаешь, как это делается, то можно ходить целый день и всё равно их не заметить. Но те, кто в курсе дела, могут за день собрать до килограмма грибов».

Мацутакэ похожи на европейские трюфели. Каждый год они растут очень непродолжительное время.

Сосновый гриб очень нежный и быстро портится. Его белая мякоть по аромату напоминает корицу.

[Ан Чин Хёк, собиратель]:«Если хотите научиться собирать сосновые грибы, то нужно быть очень внимательным и обладать хорошей памятью».

Раньше Северная Корея официально поставляла мацутакэ в Китай и Японию. Однако с введением санкций торговля стала нелегальной. При этом с началом пандемии коронавируса и она прекратилась из-за закрытых границ. Теперь, по всей видимости, все грибы будут поступать только на внутренний рынок.

Впрочем, это не означает, что местное население сможет насладиться их вкусом. Точная стоимость грибов неизвестна. Однако есть сведения, что в ресторанах Пхеньяна порция может обойтись в 10-15 долларов. Это по местным меркам очень дорого.

В Гонконге за 100 граммов мацутакэ из Китая дают около 28 долларов.

Этот гриб настолько ценится, что в 2018 году Ким Чен Ын подарил южнокорейскому президенту две тонны этого продукта после одного из их саммитов.

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