Изголодавшиеся по Wi-Fi: школьники Индонезии обменивают пластиковый мусор на Интернет
Когда из-за коронавируса в Индонезии закрылись школы, миллионы детей остались без доступа к образованию. Как оказалось,..
Дата загрузки: 2020-09-28
Именно тогда в стране начали придумывать креативные способы решения проблемы.
Последние два месяца 15-летний Димас Анвар Путра и его друг собирают пластиковый мусор на улицах Джакарты. Потом обменивают его на Wi-Fi. За три часа Интернета нужно принести около килограмма отходов.
[Димас Анвар Путра, школьник]:
«Мы собираем мусор. Для меня это как волонтёрская работа. Нам также предоставляют бесплатный интернет».
Это инициатива местного жителя Инга Солихина. В месяц за доступ к сети он платит чуть более 22 долларов.
[Инг Солихин, глава организации по сбору мусора]:
«Проблема в том, что в прошлом месяце у нас закончились деньги на интернет. Поэтому на этой неделе мы можем заходить туда только по три раза в неделю. Боюсь, что опять исчерпаем лимит. Надеемся, люди смогут помочь нам с доступом, и к нам сможет прийти больше школьников».
А это гористая местность в 80 километрах от Джакарты. Сюда каждую неделю волонтёры приезжают на мобильной Wi-Fi станции. Они также привозят с собой ноутбуки и телефоны.
[Дафа Махеса, школьник]:
«Проблема с онлайн-обучением в том, что я редко пользуюсь телефоном. Он есть только у родителей, но иногда их нет дома».
[Адбул Манаф, глава волонтёрской программы]:
«Мы начали этот проект, поскольку власти решили перевести школьников на онлайн-обучение. Школьники часто жаловались на отсутствие интернета в отдалённых местностях. Тогда мы решили привезти этим детям мобильный Wi-Fi».
По данным на 2019 год, из 60 миллионов индонезийских семей только одна из шести имела доступ к Интернету.
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