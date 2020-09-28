Изголодавшиеся по Wi-Fi: школьники Индонезии обменивают пластиковый мусор на Интернет

Когда из-за коронавируса в Индонезии закрылись школы, миллионы детей остались без доступа к образованию. Как оказалось,..

Когда из-за коронавируса в Индонезии закрылись школы, миллионы детей остались без доступа к образованию. Как оказалось, в отдалённых деревнях у многих семей нет не только Интернета, но даже мобильных телефонов.

Именно тогда в стране начали придумывать креативные способы решения проблемы.

Последние два месяца 15-летний Димас Анвар Путра и его друг собирают пластиковый мусор на улицах Джакарты. Потом обменивают его на Wi-Fi. За три часа Интернета нужно принести около килограмма отходов.

[Димас Анвар Путра, школьник]:

«Мы собираем мусор. Для меня это как волонтёрская работа. Нам также предоставляют бесплатный интернет».

Это инициатива местного жителя Инга Солихина. В месяц за доступ к сети он платит чуть более 22 долларов.

[Инг Солихин, глава организации по сбору мусора]:

«Проблема в том, что в прошлом месяце у нас закончились деньги на интернет. Поэтому на этой неделе мы можем заходить туда только по три раза в неделю. Боюсь, что опять исчерпаем лимит. Надеемся, люди смогут помочь нам с доступом, и к нам сможет прийти больше школьников».

А это гористая местность в 80 километрах от Джакарты. Сюда каждую неделю волонтёры приезжают на мобильной Wi-Fi станции. Они также привозят с собой ноутбуки и телефоны.

[Дафа Махеса, школьник]:

«Проблема с онлайн-обучением в том, что я редко пользуюсь телефоном. Он есть только у родителей, но иногда их нет дома». [Адбул Манаф, глава волонтёрской программы]:

«Мы начали этот проект, поскольку власти решили перевести школьников на онлайн-обучение. Школьники часто жаловались на отсутствие интернета в отдалённых местностях. Тогда мы решили привезти этим детям мобильный Wi-Fi».

По данным на 2019 год, из 60 миллионов индонезийских семей только одна из шести имела доступ к Интернету.

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