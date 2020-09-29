Москвичи прививаются от гриппа активнее, чем в прошлом году

В Москве на фоне опасений второй волны эпидемии COVID-19 люди активнее вакцинируются от гриппа. Прививки можно..

[Георгий Москаленко, житель Москвы]:

«Желающих привиться очень много – среди моих знакомых. Раньше об этом даже не задумывались, а в связи с тем, что произошло в этом году – карантин, лучше привиться заранее и функционировать нормально, спокойно».

В Москве на фоне опасений второй волны эпидемии COVID-19 люди активнее вакцинируются от гриппа. Прививки можно сделать в поликлиниках, а также в мобильных пунктах возле станций метро и в других общественных местах.

Вакцинация от гриппа идёт с начала месяца. Прививку уже сделали примерно в полтора раза больше человек, чем за тот же период прошлого года.

[Ирина Петровская, врач]:

«Заметно усилился спрос на вакцинацию. Вероятно, это связано с тем, что люди хотят быть защищены хотя бы от одной инфекции. Значительно больше людей, и шансы более высокие не заболеть, чем заболеть, или перенести инфекцию в более лёгкой форме».

По словам медиков, москвичи стали острее реагировать на появление даже небольшой температуры. Они сразу вызывают скорую помощь, и нагрузка на врачей выросла.

При этом в России растёт и количество новых случаев COVID-19. По данным на 28 сентября, за сутки коронавирусом заразились более 8100 человек. Это самый высокий показатель с 16 июня. В общей сложности зарегистрировано более одного миллиона 150 тысяч случаев заражения, скончались 20 тысяч человек.

В Москве идёт третий этап испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V», которая уже официально зарегистрирована в стране. В рамках тестирования прививку сделают 40 тысяч человек. В день прививают по 500-600 добровольцев.

Москва также отправила первую партию вакцин в Беларусь, где тоже пройдут клинические испытания на волонтёрах.

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