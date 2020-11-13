Оперный певец даёт концерты из окна своей квартиры в Париже
Арии из окна. С тех пор как во Франции ввели повторный карантин, оперный певец Стефан Сенешаль..
Дата загрузки: 2020-11-13
[Стефан Сенешаль, оперный певец]:
«Когда ввели карантин, культурная жизнь полностью остановилась. Возникло ощущение, что это действительно конец. Культура – это носитель социальных связей».
До карантина Стефан выступал на сценах Парижа и Нью-Йорка. В период пандемии его искусство приобрело особую миссию: не только сблизить человека с прекрасным, но и сделать людей ближе друг другу.
[Стефан Сенешаль, оперный певец]:
«В первый день карантина во Франции я спел «Марсельезу». Многие, выглянув из окон, подумали: «Он сумасшедший». Но потом люди начали разговаривать друг с другом. И я подумал: «Это замечательно. Люди, заперты в квартирах, но говорят друг с другом через окна»».
Стефан выступает вечерами по понедельникам и пятницам, тщательно продумывая программу. Когда он хочет немного «встряхнуть» публику, он исполняет гимн Франции. А после выборов в Америке спел гимн США.
При этом Стефан, хоть и не работает, не получает никакой государственной помощи, поскольку его годовой доход до пандемии превышал допустимый лимит.
Сегодня он живёт на сэкономленные средства. Приходится во многом себя ограничивать.
[Стефан Сенешаль, оперный певец]:
«Я стараюсь экономить, ем макароны, рис и картофель. И я очень плохо готовлю. Это катастрофа».
Через своё искусство Стефан хочет вселить в людей надежду и объединить их.
[Стефан Сенешаль, оперный певец]:
«Я хочу проявить солидарность с французами во время изоляции, только и всего. Если это получится, а Стефана Сенешаля после этого все забудут, то всё равно я буду рад».
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