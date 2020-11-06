В прокат вышел фильм о Цветаевой с участием Боярской и Хабенского
В Центре документального кино в Москве – премьера фильма «Цветаева. Open». Время действия – период с..
Дата загрузки: 2020-11-06
Это первые послереволюционные годы. Москва, некогда цветущая столица русского дворянства, превращается в сердце «военного коммунизма».
[Алла Дамаскер, режиссёр]:
«1920 год. То есть это ровно 100 лет назад. Я думаю, контекст будет понятен очень многим, за исключением того, что это, конечно, дикий голод. Это абсолютная невозможность достать эту еду, прокормиться, обогреться. Считай – военное положение».
В этом доме в Борисоглебском переулке 22-летняя Цветаева начинает свою семейную жизнь. Она богатая наследница – дочь основателя Музея изящных искусств, ныне известного как Пушкинский музей. Всё меняется с началом революции.
[Анатолий Белый, актёр]:
«Сама Марина Ивановна топи
ла мебелью дом, уголок, в котором она проживала. Питала своих детей, я не знаю даже, как она сама выживала: эти хлебные карточки, эти супы из картофельных очистков».
К зиме 1919-го Цветаева решается отдать двоих дочерей в приют: двухлетнюю Иру и семилетнюю Ариадну. Открывшийся на деньги американской помощи, он обещает главное – регулярное питание. Однако условия постепенно меняются: старшая дочь тяжело заболевает малярией. Цветаева забирает её домой. Через два месяца в приюте умирает младшая Ирина.
Этот факт становится поводом для осуждающих дискуссий в интернете. Защитить имя поэта в фильме пытаются Елизавета Боярская, Анатолий Белый, Константин Хабенский, Михаил Козырев, Людмила Улицкая.
Фильм доступен для онлайн-просмотра на площадке кинотеатра Центра документального кино.
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