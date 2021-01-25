Во Флоренции реставрируют первое в мире джакузи, XVIII века

У супруги Фердинанда III Луизы Марии и сестры Наполеона I Элизы Бонапарт есть больше общего, чем..

У супруги Фердинанда III Луизы Марии и сестры Наполеона I Элизы Бонапарт есть больше общего, чем просто титул герцогини Тосканские. Обе жили во дворце Палаццо Питти во Флоренции и обе оборудовали свои ванные комнаты по последнему слову техники того времени.

Теперь же Галерея Уффици решила реставрировать спа-центр этого палаццо.

[Грета Орланди, реставратор]:

«Вот у нас мраморная ванна с перилами, украшенная сусальным золотом. Кроме того, все лепные рельефы рыб напоминают природу и воду».

Здесь нет струй со сжатым воздухом, но есть позолоченные сопла в виде морских чудовищ, из которых может течь горячая вода. В то время это была инновация. Чаны были сделаны из самого дорогого каррарского мрамора и украшены лепниной. Статуи заказаны у лучших местных

мастеров.

Также есть механизм, который позволял герцогине поворотом позолоченной ручки открывать и закрывать жалюзи наверху.

[Грета Орланди, реставратор]:

«Эту ручку использовали для открывания жалюзи, чтобы впустить свет. Это была очень современная технология для тех времён, потому что изнутри, не вставая и не надевая халат, можно было просто повернуть ручку, и створки открывались».

Ванну Луизы Марии называют первым в мире джакузи. Её окружали фрески со сценами из древнеримских терм, или ванн.

[Эйке Шмидт, директор Галереи Уффици]:

«Это действительно было джакузи неоклассического периода. Конечно, сжатого воздуха там не хватало, но с точки зрения роскоши там были оригинальные скульптуры самых известных художников того времени».

Власти города надеются, что вскоре, после кропотливой работы над лепниной и фресками, это великолепие снова будет открыто для публики.

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