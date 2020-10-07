Нобелевскую премию по физике присудили за изучение чёрных дыр
Нобелевскую премию по физике вручат за исследование такого таинственного явления во Вселенной, как чёрные дыры. Половину..
Дата загрузки: 2020-10-07
Вторую половину премии разделят немецкий астрофизик Райнхард Генцель и американский учёный-астроном Андреа Гез. Они независимо друг от друга доказали, что в центре нашей галактики находится гигантская чёрная дыра, которая в четыре миллиона раз массивнее Солнца.
[Андреа Гез, лауреат Нобелевской премии]:
«Что такое чёрная дыра? Мы не знаем. Мы понятия не имеем, что находится внутри неё. Поэтому это явление очень загадочное. Оно переворачивает наши представления о законах физики».
Впрочем, благодаря исследованиям в этой области можно понять, что происходит с объектами, которые поглощаются чёрными дырами. Физик-теоретик Ульф Даниэльссон наглядно показывает этот процесс с помощью чёрного мяча и собственного пальца.[Ульф Даниэльссон, член Нобелевского комитета]:
«Если я поднесу палец немного ближе и позволю его кончику пройти через горизонт и войти внутрь чёрной дыры, то сделаю поразительное и несколько тревожное открытие. Время меняет направление, и кончик пальца оказывается в далёком будущем. Вытащить его обратно так же трудно, как совершить путешествие во времени».
В этот раз Нобелевскую премию по физике присудили за абстрактные исследования. Но эксперты считают, что они имеют и практическое значение.
[Ариэль Гобар, член Нобелевского комитета]:
«Это та же теория, без которой нельзя обойтись при создании навигационных систем. Например, GPS был бы совершенно бесполезен без общей теории относительности, лежащей в основе этого. Благодаря ей мы с точностью можем найти свой дом. Так что всё это не так уж абстрактно».
Для лауреатов номинация стала неожиданностью. Например, Райнхард Генцель получил известие за работой.[Райнхард Генцель, лауреат Нобелевской премии]:
«Я потерял дар речи и даже немного всплакнул».
Между тем, американская учёная Андреа Гез – лишь четвёртая женщина, которой присудили Нобелевскую премию по физике.
Лауреаты получат награду в один миллион долларов.
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