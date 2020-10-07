Нобелевскую премию по физике присудили за изучение чёрных дыр

Нобелевскую премию по физике вручат за исследование такого таинственного явления во Вселенной, как чёрные дыры. Половину..

Нобелевскую премию по физике вручат за исследование такого таинственного явления во Вселенной, как чёрные дыры. Половину премии получит британский физик и математик Роджер Пенроуз. Он обнаружил, что образование чёрных дыр подтверждает общую теорию относительности.

Вторую половину премии разделят немецкий астрофизик Райнхард Генцель и американский учёный-астроном Андреа Гез. Они независимо друг от друга доказали, что в центре нашей галактики находится гигантская чёрная дыра, которая в четыре миллиона раз массивнее Солнца.

[Андреа Гез, лауреат Нобелевской премии]:

«Что такое чёрная дыра? Мы не знаем. Мы понятия не имеем, что находится внутри неё. Поэтому это явление очень загадочное. Оно переворачивает наши представления о законах физики».

Впрочем, благодаря исследованиям в этой области можно понять, что происходит с объектами, которые поглощаются чёрными дырами. Физик-теоретик Ульф Даниэльссон наглядно показывает этот процесс с помощью чёрного мяча и собственного пальца.

[Ульф Даниэльссон, член Нобелевского комитета]:«Если я поднесу палец немного ближе и позволю его кончику пройти через горизонт и войти внутрь чёрной дыры, то сделаю поразительное и несколько тревожное открытие. Время меняет направление, и кончик пальца оказывается в далёком будущем. Вытащить его обратно так же трудно, как совершить путешествие во времени».

В этот раз Нобелевскую премию по физике присудили за абстрактные исследования. Но эксперты считают, что они имеют и практическое значение.

[Ариэль Гобар, член Нобелевского комитета]:

«Это та же теория, без которой нельзя обойтись при создании навигационных систем. Например, GPS был бы совершенно бесполезен без общей теории относительности, лежащей в основе этого. Благодаря ей мы с точностью можем найти свой дом. Так что всё это не так уж абстрактно».

Для лауреатов номинация стала неожиданностью. Например, Райнхард Генцель получил известие за работой.

[Райнхард Генцель, лауреат Нобелевской премии]:«Я потерял дар речи и даже немного всплакнул».

Между тем, американская учёная Андреа Гез – лишь четвёртая женщина, которой присудили Нобелевскую премию по физике.

Лауреаты получат награду в один миллион долларов.

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