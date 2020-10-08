Израильский стартап представил универсальную платформу для глобального автопрома

Инновацию в мире автопрома представил израильский стартап REE. Это электрическое шасси, на базе которого можно создать..

Инновацию в мире автопрома представил израильский стартап REE. Это электрическое шасси, на базе которого можно создать любое авто: от двухместного гольфкара до автобуса и даже грузовика, способного перевозить до 12 тонн.

Многие привыкли думать, что конструкция автомобиля – это единое целое. Однако основной элемент конструкции – платформа. На неё крепятся остальные компоненты и кузов. Израильские специалисты разработали универсальную модульную платформу, котороу планируют сделать неотъемлемой частью глобального автопрома уже в ближайшие 10 лет.

[Даниэль Барель, гендиректор компании]:

«Мы можем разместить на этой платформе всё что угодно: от очень маленьких авто до больших грузовиков. Они могут работать автономно, либо управляться вручную. Платформу можно использовать как на городской трассе, так и на бездорожье».

Создание нескольких моделей одного класса на единой платформе уже внедрили Fiat и Volkswagen. Однако REE делает акцент на универсальности своей разработки. В числе её инвесторов – Mitsubishi и Musashi Seimitsu, а также поставщик подвески KYB, который, в свою очередь, сотрудничает с Fiat Chrysler и Hino Motors.

И это выгодно: вместо затратной разработки нескольких новых моделей каждый год, производители получают единую универсальную конструкцию. Рядом с колёсами компактно разместили механизмы рулевого управления, подвески, трансмиссии, тормозов и систему охлаждения. Всё управляется бортовым компьютером.

Установив на платформу полный привод и мощный мотор, можно получить внедорожник, а добавив новую трансмиссию и спойлеры – юркий спорткар.

Драйвером роста популярности платформы может стать и развитие онлайн-торговли, для которой требуется большой парк авто для доставки.

[Керен Шемеш, директор по маркетингу]:

«Из-за COVID-19, когда действуют социальные ограничения, люди переходят на покупки в интернет-магазинах. Мы позволяем компаниям по доставке и интернет-магазинам создавать собственные автомобили на базе нашей платформы».

Ввести платформу в эксплуатацию планируют в четвертом квартале 2021 года. Между тем её стоимость пока не раскрывается.

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