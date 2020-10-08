Израильский стартап представил универсальную платформу для глобального автопрома
Инновацию в мире автопрома представил израильский стартап REE. Это электрическое шасси, на базе которого можно создать..
Дата загрузки: 2020-10-08
Многие привыкли думать, что конструкция автомобиля – это единое целое. Однако основной элемент конструкции – платформа. На неё крепятся остальные компоненты и кузов. Израильские специалисты разработали универсальную модульную платформу, котороу планируют сделать неотъемлемой частью глобального автопрома уже в ближайшие 10 лет.
[Даниэль Барель, гендиректор компании]:
«Мы можем разместить на этой платформе всё что угодно: от очень маленьких авто до больших грузовиков. Они могут работать автономно, либо управляться вручную. Платформу можно использовать как на городской трассе, так и на бездорожье».
Создание нескольких моделей одного класса на единой платформе уже внедрили Fiat и Volkswagen. Однако REE делает акцент на универсальности своей разработки. В числе её инвесторов – Mitsubishi и Musashi Seimitsu, а также поставщик подвески KYB, который, в свою очередь, сотрудничает с Fiat Chrysler и Hino Motors.
И это выгодно: вместо затратной разработки нескольких новых моделей каждый год, производители получают единую универсальную конструкцию. Рядом с колёсами компактно разместили механизмы рулевого управления, подвески, трансмиссии, тормозов и систему охлаждения. Всё управляется бортовым компьютером.
Установив на платформу полный привод и мощный мотор, можно получить внедорожник, а добавив новую трансмиссию и спойлеры – юркий спорткар.
Драйвером роста популярности платформы может стать и развитие онлайн-торговли, для которой требуется большой парк авто для доставки.
[Керен Шемеш, директор по маркетингу]:
«Из-за COVID-19, когда действуют социальные ограничения, люди переходят на покупки в интернет-магазинах. Мы позволяем компаниям по доставке и интернет-магазинам создавать собственные автомобили на базе нашей платформы».
Ввести платформу в эксплуатацию планируют в четвертом квартале 2021 года. Между тем её стоимость пока не раскрывается.
Короткая ссылка на эту страницу: