Новинки GM на CES-2021: электропикап Hummer и футуристический Cadillac Lyriq

Американский автомобильный гигант General Motors представил электрические новинки на онлайн-выставке потребительских технологий CES. Список техники с нулевыми выбросами открывает пикап Hummer.

Электропикап самой дорогой модификации развивает скорость 97 километров в час за три секунды. При включённой функции Watts to Freedom на это уходит даже меньше.

Автомобиль оснащён тремя электромоторами общей мощностью 1014 лошадиных сил. Крутящий момент превышает 15 тысяч ньютон-метра. Заявленный запас хода на одной зарядке – 560 километров.

Пикап оснащён системой кругового обзора из 18 камер, две из них расположены под днищем. Шасси у «Хаммера» полноуправляемое. Пневматическая подвеска с адаптивными амортизаторами позволяет увеличивать и уменьшать дорожный просвет.

[Тим Стивенс, главный редактор издания Roadshow]:

«Электрификация полезна для внедорожников. С ней возникает мгновенный крутящий момент при любых оборотах в минуту. Это означает, что можно ехать по камням на очень низких скоростях с полной мощностью. Можно даже двигаться по диагонали в режиме «краба», чтобы обойти препятствие».

Самостоятельный бренд Hummer прекратил существование в 2010 году. Теперь модель будет выпускать подразделение GMC.

General Motors также продемонстрировал новый кроссовер Cadillac Lyriq. Экстерьер и внутреннее пространство салона выполнены в футуристическом стиле. На передней панели размещён 33-дюймовый широкий экран. На нём отображаются показания приборов и навигация.

[Кэндис Уиллетт, дизайнер бренда Cadillac]:

«Представляем новое лицо Cadillac. Lyriq – это бескомпромиссный кроссовер, воплощение инноваций и технологий марки Cadillac, которые вы увидите в наших будущих электромобилях».

Этот роскошный электрический шаттл – также разработка подразделения Cadillac. Пока он только прототип. Ещё одна концептуальная новинка – беспилотный дрон, предназначенный для перевозки одного пассажира.

GM обещает выпустить 30 новых электрических моделей к 2025 году. На их разработку потратят 27 миллиардов долларов.

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