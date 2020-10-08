Сам себе оператор: британская деревня обзавелась собственной мобильной связью

Тихая английская деревня Бауэрчолк в графстве в Уилтшир не похожа на место для разработки новейших технологий...

Тихая английская деревня Бауэрчолк в графстве в Уилтшир не похожа на место для разработки новейших технологий. Вокруг на километры протянулись живописные поля и луга. Эти места считаются красивейшим уголком природы. Единственный минус – мёртвая мобильная зона.

Ни один оператор не решился ставить здесь вышки: слишком сложно, а затраты не окупятся. Правительство тоже не помогло решить проблему. Тогда местные жители взяли дело в свои руки и создали собственную сеть мобильной связи четвёртого поколения.

[Джеймс Боди, технический архитектор системы Ch4lke Mobile]:

«Многие говорили, что это невозможно, слишком сложно, и операторы мобильной связи никогда не позволят нам это сделать. Но, когда люди говорят мне, что что-то невозможно, я всё равно иду и делаю, всегда так поступаю».

Жители деревни собрали деньги и установили пять антенн. Связь заработала. Теперь мобильными телефонами свободно пользуются 400 человек. У приезжих местная связь подключается автоматически так же, как это происходит при роуминге.

Владелица местной гостиницы Сью Ли вздохнула с облегчением. Раньше из-за проблем со связью она часто теряла клиентов.

[Сью Ли, владелица гостиницы]:

«Однажды приехали пожилые супруги. У них были телефоны со слабой антенной, и они расстроились, поскольку не было сигнала. В общем, они переночевали и уехали, потому что не было связи».

Успех пилотного проекта вдохновил команду расширить зону покрытия. Она хочет охватить в общей сложности 1100 домов, часть из которых расположена близ деревни.

[Джеймс Боди, технический архитектор системы Ch4lke Mobile]:

«Для деревенских жителей это даже важнее, чем для горожан. Если вы изолированы, то можно полагаться только на мобильную связь и Интернет. Заказ и покупка товаров, звонки в местные службы, консультации со специалистами. < > Это как электричество и вода – без связи не проживёшь».

Правительство Великобритании теперь выделило почти два с половиной миллиона фунтов стерлингов на проект по обеспечению сельских жителей мобильной связью.

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