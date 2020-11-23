Вакцины, климат и восстановление: саммит «Большой двадцатки» прошёл онлайн

[Мухаммед ибн Салман, наследный принц Саудовской Аравии]:

«Эта пандемия не знает границ. Она распространилась на все страны и прямо или косвенно затронула каждого на этой планете. И всё это повысило важность и роль «Большой двадцатки». Лидеры G20 встретились дважды за время председательства одной страны. Такого не было со времён основания клуба». [Джузеппе Конти, премьер-министр Италии]:

«Я уверен, что совместными усилиями мы сможем дойти до поворотного момента в противостоянии коронавирусу. Наша ответственность как лидеров заключается в том, чтобы сделать человечество способным реагировать на кризисы в будущем быстро и эффективно».

Пандемия и будущее восстановление экономик стали главными темами двухдневного саммита «Большой двадцатки». Онлайн-конференция состоялась под председательством Саудовской Аравии, которая в следующем месяце передаёт президентство Италии.

Лидеры ведущих стран также обсудили, как честно и быстро распространить вакцины от коронавируса, когда они поступят на рынок.

[Эмманюэль Макрон, президент Франции]:

«Мы должны также подготовиться к другой битве. Мы должны быть готовы сделать вакцину доступной на международной арене. Будем ли мы готовы к тому, что, когда вакцина выйдет на рынок, она будет доступна для всех?» [Ангела Меркель, канцлер Германии]:

«Чтобы остановить пандемию, у каждой страны должен быть доступ к вакцине. Средств, выделенных для этого, пока недостаточно. Поэтому я призываю всех вас поддержать эту важную инициативу».

Президент России подчеркнул, что готов предоставить вакцину российского производства всем желающим.

[Владимир Путин, президент России]:

«Наша страна, Россия, конечно, готова предоставить нуждающимся странам разработанные нашими учёными вакцины. Это первая зарегистрированная в мире вакцина «Спутник V»».

Между тем, Дональд Трамп ещё раз объяснил, почему решил отказаться от Парижского климатического соглашения.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Чтобы защитить американских рабочих, я вывел США из нечестного и однобокого Парижского климатического соглашения, оно было очень несправедливо по отношению к США. Парижское соглашение было разработано не для того, чтобы спасти климат. Оно было разработано, чтобы убить экономику США. Я отказался загубить миллионы рабочих мест американцев и отправить триллионы американских долларов самым большим в мире загрязнителям окружающей среды. А именно это и произошло бы. После выхода из соглашения мы сократили выбросы СО2 больше, чем любая другая страна в мире».

В то же время его соперник в президентской гонке Джо Байден обещает снова сделать США частью этого соглашения.

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