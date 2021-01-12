«Умные» пылесосы и роботы-помощники: новинки выставки CES-2021

Выставка потребительских технологий CES из-за пандемии проходит не в Лас-Вегасе, а в виртуальном пространстве. Компании продолжают..

Выставка потребительских технологий CES из-за пандемии проходит не в Лас-Вегасе, а в виртуальном пространстве. Компании продолжают удивлять своими высокотехнологичными новинками.

Так, Samsung представила четырёхдверный холодильник. Он позволяет пользователям переключать камеры с холодильных на морозильные, а также оборудован отдельным отсеком для напитков.

Ещё одна новинка – телевизор Micro LED 110 со светодиодной подсветкой RGB. Его создатели обещают непревзойденный цвет и детализацию, с возможностью разделения экрана на четыре разные области просмотра.

А этот «умный» пылесос не просто умеет объезжать препятствия. Его также можно запрограммировать на уборку в нужное время и сказать ему, куда заезжать нельзя. Кроме того, в него встроена камера, чтобы следить за домашними питомцами, когда хозяев нет дома.

Знакомьтесь, это робот Bot Care – ещё один домашний помощник от Samsung. Он и покупки разложит, и загрузит посудомоечную машину, и сервирует стол.

Компания LG представила свою технологию Mini LED, продемонстрировав новую линейку телевизоров QNED. Позади их экранов – до 30 000 крошечных светодиодов.

[Николь Скотт, представительница GadgetMatch]:

«Изображение должно быть более резким, а чёрное – более чёрным».

Компания также представила роботов для антибактериальной очистки помещений и носимые на лице очистители воздуха.

Ещё одна новинка – от компании Mercedes-Benz. Она показала свой высокотехнологичный «плавающий» экран приборной панели. Впрочем, для какого автомобиля он предназначается, производитель пока держит в тайне.

Длина панели – 141 сантиметр. Она состоит из трёх экранов, которые находятся под стеклянным покрытием. В систему встроена функция искусственного интеллекта, которая будет подстраивать настройки автомобиля под предпочтения пользователей.

[Саджад Хан, представитель Mercedes-Benz]:

«Экран Hyperscreen обладает удивительной функциональностью. Там есть приложения, функции автомобиля, навигация, климат-контроль и развлечения. И на этом список не заканчивается».

Четрёхдневная выставка началась 11 января. Организаторы говорят, что в ней принимают участие более тысячи компаний, включая Samsung, LG, IBM, Intel, OMRON, Mercedes-Benz and Audi.

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