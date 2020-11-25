В Кении используют 3D-печать и собак в противостоянии COVID-19

В этой лаборатории в кенийском университете производят ватные палочки, с помощью которых берут анализы, в том..

В этой лаборатории в кенийском университете производят ватные палочки, с помощью которых берут анализы, в том числе на коронавирус.

Студент Саймон Ндирангу делает их из обычного термопласта, который также используют для производства пищевой плёнки и электроприборов. Говорит, что в день может сделать до 3000 таких палочек.

Пока они проходят фазу тестирования. Если технологию утвердят, то такие палочки будут продавать по доллару за штуку.

Обычно ватные палочки Кения импортирует из Италии и США. Саймон уверен, что его изобретение использовать удобнее.

[Саймон Ндирангу, студент]:

«Эта палочка гибкая. Она не причиняет боли. Она хорошо ломается, поэтому не нужно будет использовать ножниц. Ножницы, как я считаю, – это источник заражения, когда берут анализы на COVID».

Саймон не единственный, кто решил задействовать современные технологии в борьбе с пандемией в Кении. Так, компания Ultra Red Technologies тоже использует 3D-печать.

Она делает прозрачные щитки для лица. Они особенно актуальны на фоне нехватки защитного оборудования.

Основатель компании Мехул Шах говорит, что печатать маски на 3D-принтере выгоднее, чем завозить их из других стран. Компания произвела уже 7000 таких щитков.

[Мехул Шах, основатель Ultra Red Technologies]:

«Мы вынуждены импортировать все запчасти и технологии. Поэтому мы хотим начать наращивать потенциал здесь на местном уровне, чтобы иметь возможность развивать наш бизнес и использовать эти технологии. И мы хотим повысить квалификацию людей в Кении, чтобы мы все могли очень хорошо научиться пользоваться 3D-печатью».

А здесь в Найроби тренируют собак-ищеек. Они уже умеют обнаруживать взрывчатые вещества и наркотики. Теперь же их учат распознавать коронавирус.

[Майк Кариндж, кинолог]:

«Собак можно использовать для обнаружения любого отдельного запаха с точностью более 95%. Что касается COVID, если этот запах можно выделить, то собаку можно использовать для обследования более 1500 человек в день».

Впрочем, собаки не просто будут обнюхивать людей. Компания разработала специальное устройство, которое фильтрует запах. Так животные могут определять вирус, находясь в безопасности.

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