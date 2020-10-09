WWF: загрязнение у берегов Камчатки могло произойти из-за токсичного вещества
В Камчатском крае продолжается расследование загрязнения океана. Информация о нём появилась в начале месяца в социальных..
Дата загрузки: 2020-10-09
Пострадавшие люди занимались сёрфингом у побережья Халактырского пляжа.
[Майя Рудик, сёрфенгист]:
«Сначала появилась резь, жжение, краснота после выхода из воды. Несколько дней пелена перед глазами и сильная отёчность. Впоследствии сильно упало зрение, стало сложно различать предметы даже на близком расстоянии. С этой проблемой я обратилась к окулисту, и офтальмолог дал заключение о том, что это химический ожог роговицы».
[Дмитрий Лясов, сёрфенгист]:
«У многих в лагере началось пищевое отравление. У меня не было рвоты и тошноты, но десятки человек испытывали эти симптомы, потом у них поднималась температура до 38, начиналась ломка в теле. Теперь у меня начало двоиться в глазах. Если раньше у меня было хорошее зрение, то после обследования у врача у меня есть на руках заключение, что зрение упало».
Куратор лагеря для сёрфингистов Антон Морозов говорит, что цвет воды в океане стал желтовато-зелёным, запах тоже изменился.
[Антон Морозов, основатель лагеря для сёрфингистов]:
«Уже стоя на берегу, ты чувствуешь, как у тебя ожог слизистой происходит. Через час полтора это происходит. Стали жаловаться люди, которые даже не ходят в воду. Мы забили тревогу, обратились к губернатору (с просьбой) нам помочь, взять пробу воды».
Первые анализы показали превышение допустимого содержания нефтепродуктов в четыре раза, а фенола – в два с половиной раза. Власти предположили, что в загрязнении виновен частный танкер, проходивший мимо побережья.
Однако Всемирный фонд дикой природы заявил, что в результате экологической катастрофы погибли донные животные, а нефть плавает на поверхности. По мнению специалистов WWF, загрязнение, возможно, вызвано высокотоксичным веществом, которое хорошо растворяется в воде.
Между тем губернатор Камчатского края Владимир Солодов утверждает, что местные лаборатории не могут понять, что за вещество появилось в океанской воде. Анализы будут проводить в Москве.
Тем временем сотрудники Дальневосточного федерального университета с воздуха осмотрели прибрежную акваторию и обнаружили пятно загрязнения. Оно протянулось примерно на 40 километров вдоль Камчатки.
Следственный комитет рассматривает несколько версий катастрофы, в том числе – утечку токсических веществ.
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