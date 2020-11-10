Наводнение в Венесуэле: уровень воды в 6 метров и человеческие жертвы

На этих кадрах – последствия страшного наводнения в Венесуэле. В результате сильных проливных дождей река Карапо..

На этих кадрах – последствия страшного наводнения в Венесуэле. В результате сильных проливных дождей река Карапо в штате Тачира вышла из берегов и затопила сельские районы.

В городе Рубио высота уровня воды достигала шести метров.

Сообщается о троих погибших. Около 100 семей оказались в бедственном положении – их дома сильно пострадали.

[местная жительница]:

«Когда мы проснулись, то не смогли встать – ноги погрузились в воду. Мы начали собирать вещи, пытаясь понять, что происходит, и вдруг дверь открылась, и внутрь хлынула вода. Всё начало затапливать. Мы забрались на крышу. Бог позволил нам ещё пожить, поэтому мы спаслись. Животные погибли, я осталась ни с чем. Но мы остались живы, и за это нужно благодарить Бога». [местный житель]:

«Мы потеряли все вещи, кровати. Мы остались практически только в том, что на нас. Будем ждать помощи от властей, от всех, кто может помочь».

Нынешнее бедствие усугубило и без того тяжёлое положение венесуэльцев. Страну продолжает терзать глубокий экономический кризис.

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