Телеканал NTD

Наводнение в Венесуэле: уровень воды в 6 метров и человеческие жертвы

Наводнение в Венесуэле: уровень воды в 6 метров и человеческие жертвы

На этих кадрах – последствия страшного наводнения в Венесуэле. В результате сильных проливных дождей река Карапо..

Дата загрузки: 2020-11-10

На этих кадрах – последствия страшного наводнения в Венесуэле. В результате сильных проливных дождей река Карапо в штате Тачира вышла из берегов и затопила сельские районы.

В городе Рубио высота уровня воды достигала шести метров.

Сообщается о троих погибших. Около 100 семей оказались в бедственном положении – их дома сильно пострадали.

[местная жительница]:
«Когда мы проснулись, то не смогли встать – ноги погрузились в воду. Мы начали собирать вещи, пытаясь понять, что происходит, и вдруг дверь открылась, и внутрь хлынула вода. Всё начало затапливать. Мы забрались на крышу. Бог позволил нам ещё пожить, поэтому мы спаслись. Животные погибли, я осталась ни с чем. Но мы остались живы, и за это нужно благодарить Бога».

[местный житель]:
«Мы потеряли все вещи, кровати. Мы остались практически только в том, что на нас. Будем ждать помощи от властей, от всех, кто может помочь».

Нынешнее бедствие усугубило и без того тяжёлое положение венесуэльцев. Страну продолжает терзать глубокий экономический кризис.
Короткая ссылка на эту страницу:

Читать...
© 2002-2020 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне