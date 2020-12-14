У берегов Мексики нашли новый вид зубатого кита

[Джей Барлов, морской биолог]:

«В итоге мы обнаружили новый вид ремнезуба. Было очевидно, что это ремнезубы. Они выплыли на поверхность очень близко к лодке. Два или три раза они возвращались к лодке. Они исследовали гидрофон, который мы опустили в воду. Для меня это была самая удивительная встреча с этими млекопитающими».

Учёные, возможно, обнаружили ранее неизвестный вид ремнезуба, морского млекопитающего из рода зубатых китов. Находку сделали у западного побережья Мексики.

В тот момент команда исследователей искала другой вид ремнезубов, которые обычно избегают контактов с человеком. Наблюдения вели у отдалённых островов Сан-Бенито, примерно в 300 километрах к югу от границы США.

[Эндрю Рид, морской биолог]:

«Удивительно то, что эти исследователи искали один очень редкий вид зубатых китов, а в итоге нашли совершенно другой».

Экспедицию организовала природозащитная группа Sea Shepherd. Сначала исследователи не поняли, что это новый вид. Осознали лишь тогда, когда рассматривали собранные материалы.

[Джей Барлов, морской биолог]:

«В течение следующих нескольких дней мы смотрели на фото, подводные снимки, сделанные Sea Shepherd, а также изучали акустические данные, которые собрали в непосредственной близости от животных. В итоге стало ясно, что это не ремнезуб Перрина. Это было другое животное, которое не соответствует ни внешним, ни звуковым описаниям».

А точно подтвердить открытие помогут образцы воды, взятые в том месте. Они могут содержать частички кожи млекопитающих. В этом случае можно будет сделать ДНК-тест.

Ремнезубы вырастают до пяти метров в длину. За ними сложно вести наблюдения, поскольку они предпочитают плавать и ловить добычу на глубине примерно в 900 метров. Поднимаются на поверхность лишь изредка, чтобы набрать воздуха.

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