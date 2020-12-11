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Загадочная болезнь в Индии: люди могли отравиться свинцом

Загадочная болезнь в Индии: люди могли отравиться свинцом

Власти Индии, возможно, нашли причину загадочной болезни в южном штате Андхра-Прадеш, из-за которой ранее было госпитализировано..

Дата загрузки: 2020-12-11

Власти Индии, возможно, нашли причину загадочной болезни в южном штате Андхра-Прадеш, из-за которой ранее было госпитализировано 600 человек.

В образцах крови пациентов обнаружили следы свинца и никеля.

Напомним, у жителей города Элуру с населением более 200 тысяч человек, начиная с выходных, стали появляться тошнота, головокружение и судороги. Многие теряли сознание. Большинство госпитализированных – дети. При этом один взрослый скончался. Заражение коронавируса тесты исключили.

Последствия могут быть тяжелыми. Высокий уровень свинца в крови может нарушать работу мозга, нервной системы и жизненно важных органов, таких как сердце и лёгкие.

Сейчас власти штата пытаются понять, как люди могли заразиться свинцом. Исследуют грунтовые воды, пестициды, а также масштабное применение хлора в рамках кампании по дезинфекции из-за коронавируса. Ещё один вариант – кто-то мог сжечь использованные аккумуляторы.

Проверяют также образцы питьевой воды и молока в этом районе.
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