Волосы – не мусор: благотворительная стрижка в Версале
Этим утром сотрудники Версальского дворца отвлеклись от забот в мире искусства, посвятив время себе и... экологии...
Дата загрузки: 2020-10-09
Стрижку организовал стартап Capillum. Его основатели – двое университетских друзей, которые поняли, что волосы – не мусор.
Ежегодно во Франции после стрижки остаются четыре тысячи тонн волос. Их сжигают вместе с обычными отходами. Но теперь этот ресурс отправится на переработку и будет использован для лечения кожных заболеваний. Также из волос хотят делать фильтры для очистки океанов при разливах нефти.
[Клемент Бальделлоу, сооснователь стартапа]:
«Мы знаем, как извлечь кератин из волос, поэтому они будут использованы в медицине, а также в сельском хозяйстве или садоводстве в качестве заменителя пластика. А ещё для защиты экологии. Волосы – природный абсорбент. Они могут впитать объём масла, в восемь раз превышающий их вес».
Работники дворца рады помочь.
[Изабель Лафон, сотрудница Версальского дворца]:
«Это очень хорошая идея, из-за работы не всегда есть время для парикмахерской. Чудесно».
[Катрин Пегар, директор Версальского дворца]:
«Мы рады участвовать в проектах, связанных с охраной окружающей среды, Версальский дворец вкладывает много средств в устойчивую экономику».
Со стартапом уже сотрудничают 200 салонов красоты по всей Франции.
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