Волосы – не мусор: благотворительная стрижка в Версале

Этим утром сотрудники Версальского дворца отвлеклись от забот в мире искусства, посвятив время себе и... экологии...

Этим утром сотрудники Версальского дворца отвлеклись от забот в мире искусства, посвятив время себе и… экологии. Импровизированную парикмахерскую с умывальниками, зеркалами и удобными креслами разместили в одной из комнат дворца.

Стрижку организовал стартап Capillum. Его основатели – двое университетских друзей, которые поняли, что волосы – не мусор.

Ежегодно во Франции после стрижки остаются четыре тысячи тонн волос. Их сжигают вместе с обычными отходами. Но теперь этот ресурс отправится на переработку и будет использован для лечения кожных заболеваний. Также из волос хотят делать фильтры для очистки океанов при разливах нефти.

[Клемент Бальделлоу, сооснователь стартапа]:

«Мы знаем, как извлечь кератин из волос, поэтому они будут использованы в медицине, а также в сельском хозяйстве или садоводстве в качестве заменителя пластика. А ещё для защиты экологии. Волосы – природный абсорбент. Они могут впитать объём масла, в восемь раз превышающий их вес».

Работники дворца рады помочь.

[Изабель Лафон, сотрудница Версальского дворца]:

«Это очень хорошая идея, из-за работы не всегда есть время для парикмахерской. Чудесно». [Катрин Пегар, директор Версальского дворца]:

«Мы рады участвовать в проектах, связанных с охраной окружающей среды, Версальский дворец вкладывает много средств в устойчивую экономику».

Со стартапом уже сотрудничают 200 салонов красоты по всей Франции.

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