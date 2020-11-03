Загрязняют атмосферу не только выхлопы автомобилей, но и покрышки

Не секрет, что поток вредных частиц, загрязняющих атмосферу, исходит от оживлённых дорог городов. Однако вылетает он..

Не секрет, что поток вредных частиц, загрязняющих атмосферу, исходит от оживлённых дорог городов. Однако вылетает он не только из выхлопных труб. Как оказалось, источником загрязнения также являются шины.

В результате соприкосновения их с дорожным покрытием, особенно в результате торможения, выделяются вдыхаемые частицы РМ 2.5.

Группа студентов из Имперского колледжа Лондона и Королевского колледжа искусств разработала устройство, которое наглядно показывает вред автомобильных шин.

[Сиобан Андерсон, соосновательница Tyre Collective]:

«Все знают, что шины стираются. Однако никто ещё не задумывался, куда попадают эти частицы. Но когда начинаешь это обдумывать, понимаешь, что они не могут исчезнуть бесследно».

Прототип использует электростатику, чтобы собирать потенциально вредные частицы до того, как они попадут в воздух.

[Сиобан Андерсон, соосновательница Tyre Collective]:

«Мы обнаружили, что частицы из-за трения о дорогу заряжены положительно. Это позволяет нам использовать электростатику и поток воздуха вокруг вращающегося колеса, чтобы собирать их на специальных пластинах. Мы используем разные пластины с разным зарядом, чтобы отталкивать и притягивать частицы».

Студенты говорят, что устройство пока может собрать около 60% всех частиц, которые выделяют шины.

Они даже надеются, что собранные частицы можно будет перерабатывать, чтобы создавать новые покрышки.

Студенты также считают, что электромобили в будущем могут стать менее экологичными, поскольку батареи, которые в них устанавливают, становятся всё тяжелее. А это означает больше трения и вредных частиц.

[Дипак Маллая, сооснователь Tyre Collective]:

«Электромобили тяжелее из-за веса батарей. У них сцепление шин с дорогой очень хорошее. Они больше стираются, поэтому их нужно менять на 25% чаще. То есть чем дальше, тем больше загрязнения они будут вырабатывать».

По данным медиков, вдыхание частиц РМ 2.5 может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, включая болезни дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

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