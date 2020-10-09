COVID-19 в Западной Европе: возврат ограничений и экспресс-тест для домашних условий

Крупнейшие страны Западной Европы продолжают противостоять второй волне коронавируса. Число заражённых растёт, и правительства снова вводят ограничения.

Так, в Италии стали обязательными маски на открытом воздухе, тогда как раньше их нужно было надевать только в магазинах и кафе. По данным на 8 октября в стране выявлено почти четыре с половиной тысячи новых случаев COVID-19. Это самый высокий показатель с апреля, когда эпидемия пошла на спад.

Всплеск заболеваемости наблюдается и в Германии. Там также за прошедшие сутки заразились 4400 человек. В стране ввели ограничения на внутренний туризм. В Берлине и во Франкфурте объявили комендантский час.

Вместе с похолоданием резко увеличилось число заражённых во Франции и в Бельгии. Во французских городах Лион, Лилль, Гренобль и Сент-Этьен закрыли бары и кафе. Этому же примеру последовала бельгийская столица. Она обогнала Париж по количеству заражений коронавирусом на душу населения.

Во Франции антирекорд по суточному приросту заражений зарегистрировали 7 октября. В этот день выявили более 18 700 новых случаев. Тогда как на пике эпидемии в марте самым высоким показателем был прирост в 7500 случаев.

В Бельгии на 8 октября выявили более 3500 тысяч заражённых. Это самый высокий суточный прирост за всё время эпидемии.

А Испания стала первой западноевропейской страной, в которой общее число заражённых превысило 800 тысяч человек.

Между тем немецкие специалисты разработали экспресс-тест для диагностики коронавируса в домашних условиях. Его планируют начать продавать уже в этом месяце.

[Петер Шуберт, сотрудник компании R-Biopharm]:

«Лучше всего использовать его в дополнение к лабораторным анализам, поскольку так можно быстрее узнать результат. Лабораторное тестирование может занять до 4 дней. Это слишком долго для того, чтобы предотвратить распространение».

Тест показывает результат в течение 20 минут и помогает определить, заразен ли человек. Но болен он или нет, скажут только врачи.

А тем временем перед чилийскими медиками встала новая проблема. В регионе Магальянес резко увеличилось количество заражений. Больницы переполнены, и пациентов уже направляют в Сантьяго. Врачи предполагают, что в этой местности коронавирус мутировал. Они обнаружили трансформацию его шипов.

Учёные говорят, что вирус может стать заразнее, но не обязательно будет смертоноснее. Также, вероятно, мутация не снизит эффективность потенциальной вакцины.

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