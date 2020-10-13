В Польше обезвреживают крупнейшую найденную в стране бомбу времён Второй мировой

В Польше идёт операция по обезвреживанию бомбы времён Второй мировой войны. Это самый большой неразорвавшийся снаряд,..

В Польше идёт операция по обезвреживанию бомбы времён Второй мировой войны. Это самый большой неразорвавшийся снаряд, когда-либо обнаруженный в стране. Его нашли в Пястовском канале, который соединяет Щецинский залив с Балтийским морем.

Эта сейсмическая бомба называется «Толлбой». Её использовали британские ВВС во время авиаударов по крупным промышленным и военным объектам нацисткой Германии в конце Второй мировой.

Длина бомбы превышает шесть метров, а диаметр – почти метр. Весит она 5400 килограммов, из них 2400 килограммов – это взрывчатое вещество.

[Михал Йодловский, служащий ВМС Польши]:

«Мы откопали подвижную часть бомбы, среднюю часть оставили нетронутой в соответствии с расчётами. Она зафиксирована и не двигается, поэтому нет риска срабатывания предохранителя».

Бомбу «Толлбой» сбросили в 1945 году во время атаки на немецкий тяжёлый крейсер. Она упала недалеко от польского города Свиноуйсьце.

Операция по обезвреживанию бомбы будет продолжаться пять дней. Перед ней из близлежащего жилого района эвакуировали 750 человек.

[Михал Йодловский, служащий ВМС Польши]:

«Водолаз погрузится до самого дна. Туда опущен контейнер со всеми необходимыми инструментами. Если потребуются другие, он сообщит командиру, и специальный кран их опустит».

Бомбы «Толлбой» разработал английский инженер Бэрнс Уоллес. Они предназначались для разрушения подземных бункеров. Для их доставки использовали специально модифицированный бомбардировщик Авро Ланкастер.

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