Премию памяти Нобеля по экономике вручат за новые форматы аукционов

Шведская королевская академия наук объявила лауреатов премии по экономике памяти Альфреда Нобеля. Ими стали учёные из..

Шведская королевская академия наук объявила лауреатов премии по экономике памяти Альфреда Нобеля. Ими стали учёные из США Пол Милгром и Роберт Уилсон. Американцев наградили за усовершенствование теории аукционов и изобретение их новых форматов.

Оба учёных работают в Стэнфордском университете и живут рядом. 72-летний экономист Пол Милгром узнал о премии необычным образом.

[Пол Милгром, лауреат премии памяти Нобеля по экономике]:

«Я спал, а мой телефон не принимает звонки с неизвестных номеров. Поэтому до меня так и не дозвонились. Но раздался стук в дверь. Это второй победитель, Боб Уилсон, который живёт через улицу, постучал и сказал: «Пол, проснись! Ты получил Нобелевскую премию!» Вот как я узнал».

Лауреаты изобрели форматы аукционов для продажи специфических товаров и услуг, которыми сложно торговать традиционным способом. Например, радиочастот, картин или залежей полезных ископаемых.

К примеру, власти США использовали новый формат аукциона для продажи радиочастот сотовым операторам. Впоследствии так же поступали и в других странах.

Согласно Нобелевскому комитету, достижения этих учёных в области развития аукционов принесли пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам по всему миру.

Экономисты также объяснили то, как участники торгов пытаются избежать так называемого «проклятия победителя», то есть переплаты за актив, выставленный на торги. По их мнению, участники называют цену ниже собственной средней оценки рыночной стоимости.

[Пол Милгром, лауреат премии памяти Нобеля по экономике]:

«Это не Нобелевская премия мира или что-то подобное. Я не помогал людям остановить войну. Это технический вопрос. Но мы можем разными способами улучшить распределение ресурсов, которые очень важны для людей».

Премия по экономике называется Нобелевской неофициально. Она учреждена в 1969 году Банком Швеции в память об Альфреде Нобеле. Её присуждает Шведская королевская академия. За 51 год лауреатами стали более 80 учёных-экономистов.

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