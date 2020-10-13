За российский бриллиант «Призрак Розы» ожидают выручить до $38 млн на торгах
Самый крупный в мире розовый бриллиант российского происхождения продадут на аукционе. За него ожидают выручить до..
Дата загрузки: 2020-10-13
«По самым скромным оценкам этот бриллиант должен уйти с молотка за сумму от 23 до 38 миллионов долларов. На самом деле, такой яркий пурпурно-розовый бриллиант – большая редкость. Думаю, борьба за него будет очень интенсивной».
Драгоценный камень получили из розового алмаза весом 27,85 карата. Насыщенный цвет ему обеспечивают примеси бора и азота. В последние годы такие бриллианты ценятся особенно высоко. В частности, существует тенденция использовать цветные камни в качестве ценных активов.[Вэньхао Юй, представитель Sotheby’s Asia]:
«Розовые бриллианты в целом очень редкие. При этом известное месторождение розовых алмазов на руднике Аргайл в Австралии в этом году планируют закрыть. То есть спрос будет расти, а предложение – очень ограничено».
Драгоценный камень выставят на аукционе в Женеве 11 ноября. Перед этим его продемонстрируют в Гонконге, Сингапуре и Тайбэе.
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