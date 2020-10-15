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Что обнаружил пограничный патруль в сумке нарушителей

Что обнаружил пограничный патруль в сумке нарушителей
Что обнаружил пограничный патруль в сумке нарушителей

В апреле 2018 года пограничный патруль штата Техас заметил трёх человек, которые пытались нелегально пересечь границу США. Убегая от патруля, они бросили сумку.

Расстегнув сумку, пограничники обнаружили в ней тигрёнка. Он был жив, но не двигался. Малыша отвезли в больницу. Там пояснили, что тигрёнок находится под действием снотворного, не подоспей полицейские вовремя, то котёнок умер бы через полчаса.

Теперь о тигрёнке заботятся в зоопарке Глэдис Портер. Малыш прибавил в весе, он игривый и любознательный.

Сотрудники зоопарка на примере тигрёнка рассказывают посетителям, что торговля дикими животными запрещена и влияет на сохранение дикой природы. А также они объясняют, почему дикие животные не могут быть домашними питомцами.

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