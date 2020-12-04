Как мужчина вытаскивал бродячую собаку из полыньи

Эта история произошла в одном из парков Костромы четыре года назад. Бродячая собака погналась за утками и влетела в полынью пруда. Она скулила, пытаясь выбраться, но тонкий лёд обламывался под лапами. Посетители парка окружили пруд, и никто не знал, как помочь. Неожиданно на лёд выбежал мужчина. Он был в трико и босиком.

Затем мужчина лёг на лёд и попытался вытащить собаку. Она лаяла и укусила мужчину за руку. Тогда он сделал отвлекающий жест другой рукой и резко выдернул её из полыньи. Собака встала на лапы и убежала. Мужчина пошёл к своей машине. Все вокруг зааплодировали.