Ветеринарная клиника на колёсах выехала на дороги Австралии

Это мобильная ветеринарная клиника. Недавно она выехала на дороги восточного побережья Австралии. Её задача – лечить..

Это мобильная ветеринарная клиника. Недавно она выехала на дороги восточного побережья Австралии. Её задача – лечить пострадавших животных, таких как коалы и кенгуру.

Клиника расположилась в фуре длиной 16 метров. Она сможет добраться почти до любого места в Австралии, куда проложены дороги.

Ветеринар Бри Талбот войдёт в небольшую группу волонтёров, которые будут участвовать в программе.

[Бри Талбот, ветеринар]:

«Возможность лично работать в мобильной больнице означает, что мы сможем помогать животным быстро. Мы сможем приехать и оказать необходимую помощь, быстро дать лекарства или вколоть обезболивающее, а также посмотреть на реакцию. Это позволит быстрее выпустить животных обратно».

Мобильная клиника оборудована самыми новейшими технологиями, включая аппараты для УЗИ и рентгена, спутниковую связь и солнечные батареи. Также она будет перевозить запасы воды. В целом это будет самодостаточная станция.

Средства на её создание собирали в ходе краудфандинговой кампании. Она началась в июне. Её итогом стало более 510 тысяч долларов.

[Стивен Ван Мил и Эван Косак, ветеринары]:

«Чувство облегчения и восторг. <> Впереди ещё долгая дорога. Но это хорошее начало. Нужно просто поймать волну и двигаться в том же направлении. Думаю, всё будет чудесно».

Средства на клинику также пообещало выделить представительство Всемирного фонда природы в Австралии. Оно предоставит более 180 тысяч долларов.

[Даррен Гровер, представитель WWF в Австралии]:

«Очень радостно осознавать, что появилась такая услуга. Больница готова начать работу к нынешнему сезону пожаров, а также она будет доступна во время других природных катастроф в будущем».

О необходимости создания такой клиники задумались после масштабных пожаров, которые охватили австралийский континент в 2019-2020 годах. Они стали самыми разрушительными за всю историю наблюдений. В огне по разным оценкам погибло от 400 миллионов до миллиарда 250 миллионов животных, включая коал.

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