Ветеринарная клиника на колёсах выехала на дороги Австралии
Это мобильная ветеринарная клиника. Недавно она выехала на дороги восточного побережья Австралии. Её задача – лечить..
Дата загрузки: 2020-12-02
Клиника расположилась в фуре длиной 16 метров. Она сможет добраться почти до любого места в Австралии, куда проложены дороги.
Ветеринар Бри Талбот войдёт в небольшую группу волонтёров, которые будут участвовать в программе.
[Бри Талбот, ветеринар]:
«Возможность лично работать в мобильной больнице означает, что мы сможем помогать животным быстро. Мы сможем приехать и оказать необходимую помощь, быстро дать лекарства или вколоть обезболивающее, а также посмотреть на реакцию. Это позволит быстрее выпустить животных обратно».
Мобильная клиника оборудована самыми новейшими технологиями, включая аппараты для УЗИ и рентгена, спутниковую связь и солнечные батареи. Также она будет перевозить запасы воды. В целом это будет самодостаточная станция.
Средства на её создание собирали в ходе краудфандинговой кампании. Она началась в июне. Её итогом стало более 510 тысяч долларов.
[Стивен Ван Мил и Эван Косак, ветеринары]:
«Чувство облегчения и восторг. <> Впереди ещё долгая дорога. Но это хорошее начало. Нужно просто поймать волну и двигаться в том же направлении. Думаю, всё будет чудесно».
Средства на клинику также пообещало выделить представительство Всемирного фонда природы в Австралии. Оно предоставит более 180 тысяч долларов.
[Даррен Гровер, представитель WWF в Австралии]:
«Очень радостно осознавать, что появилась такая услуга. Больница готова начать работу к нынешнему сезону пожаров, а также она будет доступна во время других природных катастроф в будущем».
О необходимости создания такой клиники задумались после масштабных пожаров, которые охватили австралийский континент в 2019-2020 годах. Они стали самыми разрушительными за всю историю наблюдений. В огне по разным оценкам погибло от 400 миллионов до миллиарда 250 миллионов животных, включая коал.
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