Неймар официально перешёл в ПСЖ

Самый дорогой трансфер в истории футбола. Клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) выкупил Неймара у «Барселоны» за рекордную сумму – 222 миллиона евро.
Формально Неймар был вынужден выкупить себя сам, поскольку по нормам УЕФА сумма слишком большая. Однако деньги поступили от катарского инвестиционного фонда, который спонсирует ПСЖ.
Новый контракт с французским футбольным клубом будет действовать до 2022 года. А расторгнутый договор между Неймаром и «Барселоной» был рассчитан до 2021.
[футбольный болельщик из Парижа]:
«Это новый уровень, это новый образ ПСЖ. Клуб сможет играть на том же уровне, что и «Реал Мадрид», «Барса» и клубы Лиги чемпионов УЕФА».
При этом «Барселона» уже сообщила, что подаст иск в УЕФА, чтобы выяснить происхождение денег, заплаченных Неймаром. В испанском клубе сообщили, что хотят наказать виновных, если будут выявлены нарушения.
25-летний бразилец Неймар выступал за «Барселону» с 2013 года.