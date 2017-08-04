04 августа 2017

Неймар официально перешёл в ПСЖ

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Самый дорогой трансфер в истории футбола. Клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) выкупил Неймара у «Барселоны» за рекордную сумму – 222 миллиона евро.

Формально Неймар был вынужден выкупить себя сам, поскольку по нормам УЕФА сумма слишком большая. Однако деньги поступили от катарского инвестиционного фонда, который спонсирует ПСЖ.

Новый контракт с французским футбольным клубом будет действовать до 2022 года. А расторгнутый договор между Неймаром и «Барселоной» был рассчитан до 2021.

[футбольный болельщик из Парижа]:
«Это новый уровень, это новый образ ПСЖ. Клуб сможет играть на том же уровне, что и «Реал Мадрид», «Барса» и клубы Лиги чемпионов УЕФА».

При этом «Барселона» уже сообщила, что подаст иск в УЕФА, чтобы выяснить происхождение денег, заплаченных Неймаром. В испанском клубе сообщили, что хотят наказать виновных, если будут выявлены нарушения.

25-летний бразилец Неймар выступал за «Барселону» с 2013 года.

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