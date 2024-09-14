Уникальную моцареллу производят в итальянском регионе Кампания

Белые шарики восхитительного сыра сходят с конвейера. Это особый продукт: моцарелла ди буфала кампана, или моцарелла..

Белые шарики восхитительного сыра сходят с конвейера. Это особый продукт: моцарелла ди буфала кампана, или моцарелла из молока буйволиц.

Этот сыр можно производить только здесь – в регионе Кампания на юге Италии. Он имеет сертификат PDO, который привязывает этот продукт к месту его происхождения. То есть производители в других регионах мира не могут делать такой сыр и называть его тем же именем.

На этой фабрике соблюдают все спецификации, которые помогают обеспечить отличительный вкус и качество.

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[Пьер Мария Саккани, глава Консорциума по защите моцареллы ди буфала]:

«Эти элементы отличают нас от других продуктов, которые тоже могут быть очень хорошими, но нам нужно сохранить все эти характеристики».

Здесь работают с молоком и водой при очень высоких температурах. Рецепт передаётся из поколения в поколение.

Сначала молоко превращают в творог. Потом полученную массу разделяют на шарики. Это действие называют mozzare, что означает «отрезание», отсюда и название «моцарелла».

[Миммо Ла Веккья, сыродел]:«Наша моцарелла ди буфала кампана – это продукт, который невозможно найти больше нигде в мире. Поэтому, если мы сможем сохранить этот продукт именно таким, каким он должен быть, это будет огромный успех».

Молоко для такого сыра дают буйволицы, выращенные в условиях местного климата. Их рацион – это смесь из сена люцерны, сои и кукурузы.

[Фабио Иззо, заводчик буйволов]:«Буйволица даёт гораздо меньше молока, чем корова, но буйволиное молоко гораздо более концентрированное. Фактически, оно почти вдвое жирнее коровьего, и в нём на 10-15% больше белка».

Моцареллу из буйволиного молока любят не только в Италии. Экспорт растёт и в другие страны, включая Швейцарию, Испанию, Германию, Великобританию и США.

И даже Франция, известная своей сырной промышленностью, массово заказывает этот сыр.

Полтора года назад даже появилось сообщение, что во Франции потребление итальянской моцареллы превзошло потребление традиционного французского камамбера.

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