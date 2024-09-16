Австралиец Марк и его коллега отправляются на помощь бездомным. [Марк Эскандер, соучредитель Eyes of Hope

Как группа офтальмологов ездит по австралийскому штату и раздаёт очки бездомным

Австралиец Марк и его коллега отправляются на помощь бездомным. [Марк Эскандер, соучредитель Eyes of Hope]:«Мы направляемся в Kirketon Road Centre».

Они офтальмологи, то есть лечат глаза. Сегодня они собираются оказать помощь бездомным и нуждающимся.

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[Марк Эскандер, соучредитель Eyes of Hope]:«Мы пытаемся устранить все препятствия, с которыми сталкиваются эти люди».

Организацию Eyes of Hope, или «Глаза надежды», создали три врача из штата Новый Южный Уэльс. Они поняли, что многие бездомные остаются без офтальмологической помощи, хотя их штат часто субсидирует эту услугу. При этом в большинстве случаев люди либо не считают это важным, либо вообще не знают о подобных услугах.

[Венди Мачин, сотрудница Kirketon Road Centre]:«Если ты не ел в этот день, то приоритетом для тебя будет это, а не проверка здоровья глаз».

Дин Уилан ждал три года, прежде чем смог получить помощь профессионала. Из-за плохого здоровья пришлось распрощаться с карьерой строителя.

[Дин Уилан, пациент]:«Перед моими глазами будто вспышка сварки. Я могу видеть тела людей и их движения, но не вижу их лиц».

Теперь он надеется благодаря очкам освоить новую профессию.

[Дин Уилан, пациент]:«Теперь я смогу читать плакаты на стене, маленькие уведомления. Мне не придётся подходить и щуриться, пытаясь понять, что там написано. Я смогу читать текст на компьютере».

Уход за глазами может изменить жизнь.

[Венди Мачин, сотрудница Kirketon Road Centre]:«Неожиданно для них они действительно могут воспользоваться услугами, которых в противном случае не получили бы».

Основатели Eyes of Hope сотрудничают с четырьмя общественными организациями Сиднея. Многие говорят, что такой бесплатной услуги очень не хватало.

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[Марк Эскандер, соучредитель Eyes of Hope]:«Пациенты часто просто не имеют к ней доступа. И поэтому они очень благодарны, что мы им помогаем».