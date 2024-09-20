ЮНИСЕФ планирует в октябре провести второй этап вакцинации детей от полиомиелита в Газе. При этом в..

Детям в Газе сделают вторую прививку от полиомиелита и обеспечат их витаминами

[Тед Чайбан, замдиректора ЮНИСЕФ]:

«Первый этап вакцинации от полиомиелита, который только что закончился, охватил более 560 000 детей в возрасте до 10 лет. И это показывает, чего можно добиться, когда все проявляют сознательность».

ЮНИСЕФ планирует в октябре провести второй этап вакцинации детей от полиомиелита в Газе. При этом в сектор также доставят витамины. Об этом сообщает представитель Детского фонда ООН.

Недавно в Газе один ребёнок переболел полиомиелитом 2-го типа, и после этого его парализовало. Это был первый случай заболевания в регионе за 25 лет. Когда о нём стало известно, ВОЗ решила провести кампанию вакцинации. Армия Израиля и боевики ХАМАС согласились на локальное прекращение огня на время проведения медицинских мероприятий. Вакцинацию прошли 90% детей в возрасте до 10 лет.

[Тед Чайбан, замдиректора ЮНИСЕФ]:

«(Воюющие) стороны показали, что могут прислушаться (к просьбам), когда это необходимо. И это нужно повторить».

Сейчас представители гуманитарных организаций обсуждают возможность сделать палестинским детям прививки и от других болезней, включая корь.

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[Тед Чайбан, замдиректора ЮНИСЕФ]:

«Более 44 000 детей родились в прошлом году и не прошли необходимую иммунизацию».

Первый этап вакцинации длился две недели. Второй продлится месяц. ЮНИСЕФ также планирует раздавать семьям с детьми мыло и некоторые продукты питания. Наблюдатели сообщают, что в Газе сохраняется высокий риск возникновения голода. При этом поставки гуманитарной помощи затруднены.

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