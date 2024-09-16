Испанский фермер не платит за свет благодаря оливковым косточкам

Когда цены на газ и электроэнергию в Испании резко выросли, фермер Давид Хименес лишь пожал плечами...

Когда цены на газ и электроэнергию в Испании резко выросли, фермер Давид Хименес лишь пожал плечами.

Крытый бассейн в своём гостевом доме на 26 человек и горячую воду для всех номеров он продолжил нагревать, не получая баснословных счетов за электроэнергию.

Его секрет – оливковые косточки.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Давид Хименес, фермер]:

«Мы производим оливковое масло и перерабатываем оливковые косточки в биомассу, которую используем для подогрева бассейна, системы тёплого пола, а также для подогрева воды зимой».

В этом ангаре у него хранится 5000 килограммов перемолотых косточек. С помощью этой массы также приводят в движение машины, создающие знаменитое испанское оливковое масло. Они находятся в двух сельскохозяйственных кооперативах, в которых состоит фермер. Остальную часть энергетических потребностей покрывают солнечные панели.

[Давид Хименес, фермер]:«Мы используем оливковые косточки, которые раньше в Гранаде не применялись. Теперь мы используем их как горючее, что означает, что нам не нужен зарубежный сжиженный газ, дизельное топливо или вообще какое-либо топливо».

Косточки в качестве топлива в Испании используют уже давно. Однако в последнее время этот источник энергии приобретает особое значение, особенно в свете растущих цен и ужесточения «зелёных» правил.

Испания – крупнейший в мире производитель оливкового масла. На долю страны в последние годы приходится до половины мирового производства. При этом 80% этого объёма делают в Андалусии.

Кроме того, по состоянию на 2019 год, на страну в среднем приходилось более половины запасов оливковых косточек Европы.

Короткая ссылка на эту страницу: