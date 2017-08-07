Как адыгейский сыр делают в черкесских аулах

Адыгею часто сравнивают со Швейцарией или северной Италией. В предгорьях Кавказа у аула Ходзь раскинулись душистые альпийские луга. Диета местных коров – разнотравье: чабрец, мята, зверобой. Из молока этих буренок фермер Беслан Меремов и готовит знаменитый адыгейский сыр.

[Беслан Меремов, сыровар]:

«Это наши древние традиции. Тот гастрономический продукт, который всегда у нашего народа был. Я горжусь, что этот сыр везде знают в России. Тот сыр, который в каждой адыгской семье готовится».

Традиционному рецепту несколько тысяч лет. Он отличается простотой. В закипевшее молоко вливают сыворотку. Она способствует отделению белка, который перекладывают из кастрюли в отдельную посуду, формируя головку сыра.

Адыгейский сыр – молодой, незрелый. Его можно есть сразу после приготовления. В древности же его часто засушивали.

[Беслан Меремов, сыровар]:

«Любой воин брал всегда кусочек сушёного сыра. Он мог натереть кинжалом, положить в воду и это был полноценный протеиновый продукт. В дальние походы его всегда с собой брали. Наравне с сушёным мясом».

Другой способ приготовления – копчение на опилках фруктовых деревьев. При этом адыгейский сыр продукт диетический. В нем в 2 раза меньше жира, чем в твёрдых сортах. А в 70 граммах продукта – дневная норма кальция.

Человеческий организм усваивает 98% белков из его состава. Это намного больше, если сравнивать с мясом или рыбой.

[Тамара, 80-летняя тётя Беслана]:

«Адыгейский сыр – для здоровья детей. Первое блюдо это».

Адыгейский сыр давно стал одним из главных кулинарных брендов страны. В республике производят только 15% от общего объёма по России: около 11,5 тысяч тонн в год. Оттого сыр, сделанный руками адыгейских фермеров, приобретает особенную ценность.