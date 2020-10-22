«Я счастлив и здоров»: Пеле отмечает 80-й день рождения

Легендарный бразильский футболист Пеле в честь своего 80-го дня рождения обратился к поклонникам. Он поблагодарил всех..

[Пеле, легендарный футболист]:

«В свои 80 лет мне нужно поблагодарить Бога за то, что он дал мне здоровье, и я смог прожить так долго. При этом у меня ясный ум, хотя я поступаю не всегда разумно».

Легендарный бразильский футболист Пеле в честь своего 80-го дня рождения обратился к поклонникам. Он поблагодарил всех за поздравления и сказал, что живёт счастливо.

Профессиональная карьера Пеле началась в 56-м году. Он выступал за бразильский клуб «Сантос» и американский «Нью-Йорк Космос», а также играл в национальной сборной Бразилии.

Пеле – по-прежнему единственный футболист, который три раза стал чемпионом мира как игрок. Он взял золото в 58-м, 62-м и 70-м годах. Также футболист дважды выигрывал Кубок Либертадорес и Межконтинентальный кубок. Кроме того, десять раз побеждал на чемпионатах штата Сан-Паулу. Пеле – единственный футболист, забивший более 1000 голов. По мнению специалистов, секрет мастерства знаменитого бразильца в его незаурядных физических данных и огромном трудолюбии.

В Музее футбола в Сан-Паулу проходит выставка, посвящённая Пеле.

[гость выставки]:

«Он мой кумир. Обожаю его. Я рос, когда он был ещё в хорошей форме и играл в футбол. Он пример для меня и даже для моих родителей, для моего отца. Он тоже знает Пеле и любит его. Поэтому для меня или для всех нас большая честь отмечать 80-летие этого футболиста». [гость выставки]:

«Кумир, доживший до сегодняшнего дня, живая легенда. Мы должны почитать наших кумиров при жизни, пока они здесь. Этот человек очень много сделал! Он прославил Бразилию!»

Спортивная карьера Пеле завершилась в 77-м, но и много лет после этого его считали величайшим футболистом всех времён. Настоящее имя Пеле – Эдсон Арантис ду Насименту. Он родился 23 октября 1940 года.

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