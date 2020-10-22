«Союз МС-16» успешно доставил на Землю экипаж МКС
Российский корабль «Союз МС-16» медленно отстыковывается от Международной космической станции. На его борту трое пассажиров: астронавт..
Дата загрузки: 2020-10-22
Вот капсула с экипажем спускается на парашюте. В итоге она удачно приземлилась в степи Казахстана.
Космонавты пробыли на орбите 196 суток. За это время они провели десятки экспериментов в разных сферах, включая медицину и космическую биологию. Для Иванишина и Кэссиди полёт был третьим в их карьере, для Вагнера – первым.
На МКС остался экипаж 64-й долговременной экспедиции, который включает командира Сергея Рыжикова и бортинженеров Сергея Кудь-Сверчкова и Кэтлин Рубинс.
В ноябре экипаж пополнится новыми членами. Их доставит американский космический корабль компании SpaceX. Это будут американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер, а также японец Соити Ногути.
64-я экспедиция должна завершиться 18 апреля следующего года.
С тех пор как в США в 2011 году завершилась программа космических шаттлов, НАСА полагалось в полётах на МКС на российские «Союзы». Одновременно в 2014 году оно заключило контракт с Boeing
и компанией Илона Маска SpaceX на строительство кораблей для полётов на орбиту.
Программа стоимостью 8 миллиардов долларов в итоге привела к созданию пилотируемых кораблей. Первый испытательный полёт на станцию состоялся в марте. Тогда на МКС доставили только груз. В мае на орбитальную станцию на корабле уже прибыли двое членов экипажа.
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