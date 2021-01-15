Индийцы отметили праздник, посвящённый богу Солнца

Индийцы по всей стране отметили праздник «Макара-санкранти», посвящённый богу Солнца. Согласно индуистской астрологии, солнце переходит в знак Козерога в середине января, и после этого начинает удлиняться световой день.

В Бхопале в честь праздника запускают разноцветных воздушных змеев. А в Вадодаре к этому развлечению добавили ещё и танцы.

[житель Вадодары]:

«Власти разрешили нам праздновать, но мы сохраняем социальную дистанцию. Людей очень мало. Здесь собралось только несколько соседей».

В северных штатах Пенджаб, Химачал-Прадеш и Харьяна в этот день проводят фестиваль «Лохри». В восточном штате Ассам праздник называется «Биху». Он посвящён урожаю.

[житель Гаухати]:

«За день до праздника мы вяжем сноп из соломы и бамбука, он называется меджи. А следующим утром мы поджигаем его, и нам нравится этот ритуал. Потом начинается застолье, и мы угощаем друг друга кокосовыми пирожными».

На юге Тамилнада и в некоторых регионах штатов Андхра-Прадеш и Карнатака этот праздник называют «Понгал». Во время фестиваля чествуют скот, а также проводят соревнования по укрощению быков.

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