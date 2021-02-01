Испанский мальчик победил «ковид» после 11 дней в реанимации

Десятилетний испанский мальчик Матео выписывается из больницы в городе Алькасар-де-Сан-Хуан. Позади остались одиннадцать дней в реанимации..

[Хесус Ледесма, медработник]:

«Бывали напряжённые дни. Помимо самой трудной работы, нас очень расстраивало то, что он ещё ребёнок. Это стало большим испытанием, поскольку он первый мальчик, поступивший к нам с таким диагнозом».

Десятилетний испанский мальчик Матео выписывается из больницы в городе Алькасар-де-Сан-Хуан. Позади остались одиннадцать дней в реанимации и трудная борьба с тяжёлой формой «ковида». За жизнь маленького пациента сражались всем отделением.

Ко дню выписки медсёстры и врачи подготовили пациенту подарки.

[Матео Роман, мальчик, победивший COVID]:

«Я благодарю всех, кто заботился обо мне. Огромное спасибо всем, кто дал мне силы. Я всех вас очень люблю».

Матео прославился на всю Испанию после того, как один из медиков опубликовал его фотографию в социальных сетях. Мальчик – один из трёх детей возрастом до 14 лет, которые попали с «ковидом» в больницу города Алькасар-де-Сан-Хуан.

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