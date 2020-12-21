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Почему внуки на всю жизнь запомнят подарок от деда на Рождество

Почему внуки на всю жизнь запомнят подарок от деда на Рождество
Почему внуки на всю жизнь запомнят подарок от деда на Рождество

Дуг Хэйс из штата Орегон хотел придумать что-то особенное на Рождество для десяти внуков. Дедушке пришла идея сделать такой подарок, который пригодился бы всем сразу и на долгие годы.

 

Внуки учатся в небольшой частной школе, у которой нет своего автобуса. Детей отвозят родители. Дедушка знал, что дети хотели бы ездить на школьном автобусе. Поэтому Дуг купил небольшой школьный автобус, чтобы самому возить детей в школу, благо они живут недалеко друг от друга. Он назвал машину «Дедушкин экспресс». Дуг сказал: «Мы дарим подарки на каждое Рождество. Я хотел подарить то, что они будут вспоминать всю жизнь».
Когда дедушка подъехал к дому на школьном автобусе, для детей это было полной неожиданностью. Смотрите видео первой поездки.

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