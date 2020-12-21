Почему внуки на всю жизнь запомнят подарок от деда на Рождество

Дуг Хэйс из штата Орегон хотел придумать что-то особенное на Рождество для десяти внуков. Дедушке пришла идея сделать такой подарок, который пригодился бы всем сразу и на долгие годы.
Внуки учатся в небольшой частной школе, у которой нет своего автобуса. Детей отвозят родители. Дедушка знал, что дети хотели бы ездить на школьном автобусе. Поэтому Дуг купил небольшой школьный автобус, чтобы самому возить детей в школу, благо они живут недалеко друг от друга. Он назвал машину «Дедушкин экспресс». Дуг сказал: «Мы дарим подарки на каждое Рождество. Я хотел подарить то, что они будут вспоминать всю жизнь».
Когда дедушка подъехал к дому на школьном автобусе, для детей это было полной неожиданностью. Смотрите видео первой поездки.