Самую дорогую в мире маску для лица выставили на обозрение во Флориде

Самую дорогую в мире защитную маску для лица выставили на обозрение публики в магазине израильской ювелирной..

Самую дорогую в мире защитную маску для лица выставили на обозрение публики в магазине израильской ювелирной компании в Палм-Бич во Флориде. Изделие стоит полтора миллиона долларов.

Маска из 18-каратного белого золота инкрустирована белыми и чёрными бриллиантами. Всего на ней уместилось 3600 драгоценных камней. Внутри находится респиратор со степенью защиты 99%.

Изделие заказал коллекционер из США, когда началась пандемия.

[Александра Асераф, сотрудница компании Yvel]:

«Он заказал маску потому, что у нас на заводе в Израиле работает 120 человек, а продаж вдруг не стало. Мы боялись, что нам придётся распустить штат. Но этот клиент сказал, что постарается нам помочь, и предложил сделать для него маску. Так и родилась эта идея».

Маска весит 270 граммов. Постоянно носить её, скорее всего, будет неудобно.

[Александра Асераф, сотрудница компании Yvel]:

«Её можно надеть на особое мероприятие, где хочешь как-то привлечь внимание или просто отличаться от других. Думаю, главное в том, что в будущем эта маска станет важным произведением искусства».

После выставки маску доставят её владельцу в Лос-Анджелес.

Короткая ссылка на эту страницу: