Самую дорогую в мире маску для лица выставили на обозрение во Флориде
Самую дорогую в мире защитную маску для лица выставили на обозрение публики в магазине израильской ювелирной..
Дата загрузки: 2020-12-16
Маска из 18-каратного белого золота инкрустирована белыми и чёрными бриллиантами. Всего на ней уместилось 3600 драгоценных камней. Внутри находится респиратор со степенью защиты 99%.
Изделие заказал коллекционер из США, когда началась пандемия.
[Александра Асераф, сотрудница компании Yvel]:
«Он заказал маску потому, что у нас на заводе в Израиле работает 120 человек, а продаж вдруг не стало. Мы боялись, что нам придётся распустить штат. Но этот клиент сказал, что постарается нам помочь, и предложил сделать для него маску. Так и родилась эта идея».
Маска весит 270 граммов. Постоянно носить её, скорее всего, будет неудобно.
[Александра Асераф, сотрудница компании Yvel]:
«Её можно надеть на особое мероприятие, где хочешь как-то привлечь внимание или просто отличаться от других. Думаю, главное в том, что в будущем эта маска станет важным произведением искусства».
После выставки маску доставят её владельцу в Лос-Анджелес.
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