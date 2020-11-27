Как экспресс-тест на COVID помог симфоническому оркестру вернуться к репетициям

Лондонский симфонический оркестр вернулся к репетициям благодаря экспресс-тестам на COVID-19. Они не только быстрые, но и..

Лондонский симфонический оркестр вернулся к репетициям благодаря экспресс-тестам на COVID-19. Они не только быстрые, но и удобные. Пациенту всего лишь нужно предоставить на анализ слюну.

Медики помещают сразу несколько образцов в портативный прибор, и примерно через час ответ готов. Точность результата – 95%.

[Крис Тумазу, директор компании DnaNudg]:

«Тестирование по образцам слюны очень актуально. Сотрудники некоторых организаций должны работать вместе, как, например, Лондонский симфонический оркестр. В сфере искусства он очень важен, и музыканты должны репетировать вместе. Благодаря таким тестам они могут сделать анализ в день репетиции».

Оркестр не репетировал несколько месяцев из-за карантинных ограничений.

[Максин Квок, скрипачка]:

«Было очень трудно не репетировать несколько месяцев. То, что мы можем регулярно сдавать такой анализ и продолжать работать, чувствуя себя комфортно и в безопасности, очень важно для нас».

Музыканты сдают тесты раз в месяц.

[Кэтрин Макдауэлл, директор Лондонского симфонического оркестра]:

«Это было очень важно в первые дни работы. И сейчас тоже жизненно важно проверять всех каждые четыре недели. У нас есть и другие меры предосторожности. Но когда каждый месяц начинаешь работать в коллективе, где у всех отрицательный тест, это придаёт большую уверенность всем».

Компания, разработавшая экспресс-анализ на основе слюны, поставляет тесты Национальной службе здравоохранения Великобритании по себестоимости. Их используют в восьми лондонских больницах, а также в отделениях скорой помощи по всей стране.

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