Парикмахер-чолита развлекает клиентов песнями и танцами

[Глэдис Эспехо, парикмахер]:

«Моя история началась с дедушки, поскольку он первым освоил парикмахерское искусство. Потом 30 лет назад парикмахером стал мой отец. Я умела делать мужские стрижки, потому что стригла папу».

Коренная боливийка Глэдис развлекает клиентов своего салона красоты традиционными песням и танцами народа аймара. Она единственный парикмахер и визажист чолита в Эль-Альто.

Коренных боливиек чолит можно узнать по характерным шляпам-котелкам и пышным юбкам. Это женщины из сельских общин индейцев аймара и кечуа. Когда-то в городах они могли рассчитывать на работу разве что горничной у среднего класса. Их также не пускали в рестораны, общественный транспорт и не возили в такси.

Теперь времена меняются. Чолит всё больше воспринимают всерьёз и уважают. А их колоритный вид входит в моду среди других боливийцев.

[Глэдис Эспехо, парикмахер]:

«Пандемия навредила нам, но в прошлом году люди стали обращать больше внимания на мою работу, потому что я чолита. Им интересно, хорошо ли я стригу».

Таким же чолитам, как она, теперь тоже есть куда обратиться за красотой.

[Сабина Калле, клиентка салона]:

«Я пела в группе, и она делала мне макияж. Я очень скучала по ней, когда она надолго уехала в Бразилию. Было печально, потому что никто не мог накрасить меня так, как она».

[Глэдис Эспехо, парикмахер]:«Большинство моих клиентов – чолиты, которые участвуют в разных конкурсах красоты. Если хочешь победить, важен макияж».

Глэдис добавляет, что гордится своими корнями и хочет, чтобы красоту женщин-чолит увидело как можно больше людей.

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